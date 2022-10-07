小學全日面授無期 蔡若蓮稱接種率重要 鄧飛：家長話唔打就唔打
撰文：周皓宜
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開學超過一個月，中小學仍維持半天面授課堂，中學如果全校或個別級別有90%完成接種疫苗，即可安排恢復「全日面授」，但有關安排並不涵蓋小學。立法會教育事務委員會今日（7日）開會，討論學校的防疫措施，多名議員關注小學恢復「全日面授」的時間表。
教育局局長蔡若蓮表示，小學生年紀較小，自理能力較低，在防疫安排上要加倍小心，校方在行政上難以安排個別班級「全日面授」，因此現時不會貿然放寬。不過她指，正研究將兒童分為6歲以下、以及6至12歲兩個年齡組別，設定不同接種要求。
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多名議員促交時間表 蔡：暫不貿然放寬
教聯會選委界議員鄧飛指，近期政府放寬社交距離措施及入境檢疫政策，家長對放寬恢復面授課堂條件有期望。他說，小學生不能夠無了期半日上課，但小學生要打齊三針疫苗非常困難，「啲家長唔打就唔打，堅持到底。」
新思維社福界議員狄志遠指，有家長不願意帶子女接種疫苗，「家長問5年後、10年後，會唔會（接種疫苗）後遺症呢？」他認為政府不能忽略家長的憂慮，大批家長仍拒絕為子女接種疫苗，政府有沒有突破方法讓小學恢復全日面授課堂。
（小學生）打齊兩劑都好困難，老實講，家長話唔打就唔打㗎啦，總唔能夠無了期咁半日上堂？
蔡指再難都逐針勸 鄧：不能無了期半日課
民建聯議員梁熙則表示，不少家長對年幼子女打針有憂慮，擔心到11月時很多學校未達疫苗接種率9成的要求，無法恢復「全日面授」，建議降低接種要求至8成，或讓未打針學生改以定期核酸檢測代替。他問到若當局不降低要求，會否有措施提升接種率，例如轉介未打針的學童接受身體檢查或醫學諮詢。
蔡若蓮指，現時已有300多間中學的接種率達9成，可恢復面授課堂，相信學校到11月不難滿足9成人須接種三針的要求。她稱，政府正與學界和專家商討，希望循序漸進朝着復常目標努力，平衡防疫和學生學習需要。她強調接種率是考慮恢復「全日面授」重要因素，因為學校生活有頻繁及長時間接觸，萬一校內出現爆發會有很高風險，因「幾艱難都逐針逐針去勸」。
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