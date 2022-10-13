公僕基層文職不再吸引　申請大跌74%　學者：𠵱家青年追求唔同咗

公務員天之驕子政務主任（AO）及二級行政主任（EO）投考人數連跌兩年，分別較上一年度跌5%及10%，創至少10年新低。在超過17萬人的公務員團隊中，撇除逾6萬名紀律部隊人員，人數最多的當數兩個基層文職職系──「文書助理（CA）」及「文書主任（CO）」，總編制人數共逾兩萬人，是各政府部門日常運作的骨幹。

這兩個職系每兩年招聘一次，是空缺最多的公務員職位，分別招聘約2,000人，剛過去的八月截止新一輪申請，但報名情況遠比AO、EO惡劣。中四畢業即可投考的文書助理，只接獲約9,700份申請，比起前年減少53%，相較2016年更少了28,000份申請；要求中五學歷的助理文書主任（ACO）投考人數僅約17,000人，較前年減少逾12,000人，相比2016年更大減逾兩萬人。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭形容情況嚴峻，反映公務員的「鐵飯碗」已徹底被打爛，強調有迫切需要檢討各職系待遇。公務員職位不論高層決策、基層執行都「少咗人吼」，港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝，則認為反映時代改變，「啲人以前可能比較想要安穩，但𠵱家年青人追求嘅嘢唔同咗，加上19年後對政府嘅睇法有唔同。」



基層文職申請人數較往年跌74%

基層文書職系一直是中學畢業人士進入政府契機，助理文書（CA）現時起薪點14,080元，可加到24,670元；晉升文書主任職系後，頂薪更高逾57,000元。不過，根據公務員事務局數字，CA本年度只有不足一萬人投考，少於5人爭一職位，創近年新低，相比起2016年，超過17人爭一職位。至於助理文書主任（ACO），本年度僅8人爭一職位，較之2016年，逾23人爭一職位，整體競爭都明顯大不如前。

梁籌庭相信，實際競爭必然低於數字所顯示，因為接獲的申請並未剔除不符要求人士，亦非所有人都會獲邀進行面試，政府最終的選擇一定少於數字可見，而且預期4,000個名額只考慮退休及轉職因素，「都未計移民、離職嗰啲」。他透露基層文職目前空缺嚴重，今年3月有300名CA獲內部晉升為ACO，「但未有人補位，所以一直未肯放人，要請嘅人一定多過招聘名額。」

助理文書主任及文書助理近年招聘情況。

梁籌庭籲檢討所有職系：目前僅紀律部隊十年一檢

「爭崩頭」情況不再，梁籌庭認為政府面對的挑戰嚴峻，他一再重申基層公務員「只係同政府打工，服務市民，唔牽涉咩政治活動，保持政治中立」，不希望與政治環境拉上關係。他分析申請人數逐年下降有4大主因，包括工作性質、工時、薪酬及市場競爭。他解釋，疫下私營市場想方設法「爭人」，酒樓「樓面」及一般保安，薪金都比文書助理高：「而公務員疫情期間，放咗工仲要去派物資、幫手封區、聽防疫熱線，新特首要大家做後備隊，啲年青人都嚇窒咗啦！」

而新入職的公務員退休及離職後福利減少，也削弱原有吸引力：「同一般打工仔冇分別，10年前就打爛咗個鐵飯碗啦，呢兩個職系上一個年度都已經請唔夠人！」葉兆輝認同公務員吸引力不如以往，當中移民潮是影響因素，除了公務員招聘，也對各行各業造成壓力。

競爭少七成 政府：投考人數仍是目標數倍

梁籌庭說目前在公務員團隊中，只有紀律部隊架構待遇每十年一檢，「唔係眼紅，但真係，其他公務員位嘅待遇都唔再吸引！」他建議劃一檢討機制：「紀律部隊天之驕子，次次薪酬調整都有得加（人工），但當我哋要求檢討文職薪金嘅時候，政府都會反問我哋有冇招聘困難，情況都好明顯啦！我唔想睇到分化情況，但真係希望政府可以調整大家嘅人工。」

公務員事務局回應指，每次CA及ACO公開招聘的投考人數，都會受當年就業市場及社會狀況等因素影響，現時申請人數仍是目標的數倍，認為有關職系的入職薪酬待遇對有志服務市民的人士仍具相當吸引力。