陳茂波重提大欖郊野邊陲建屋　應著眼個別地點：3.5萬伙係大數字

發展局局長甯漢豪昨日（21日）表示，不排除發展郊野公園邊陲地帶，與政府近年口徑有變。財政司司長陳茂波今日進一步解釋，指土地房屋問題長期困擾社會，政府「同大家一樣好心急破解，如果有工作可以同步做、多管齊下一齊做，果效會更好，更快見效，主要係咁考慮。」



陳茂波認為有關討論應著眼個別地點，舉例過去房協曾經研究過的大欖隧道旁的郊野邊陲地帶。他說當時的研究未完成、處於很初步階段，但認為如果可建35,000個住宅單位，而生態不高、又鄰近交通基建，就確實值得探討，因為對於每年43,000伙公私營房屋需求，35,000伙是一個大數字，但他未回應在甚麼情況會啟動研究。



財赤超3倍？陳承認遠較預算多：捱過呢關會重拾動力

陳茂波早前曾估計，本年度財赤將較《財政預算案》多近一倍，增至1,000億元。不過外，電綜合十幾名經濟學家估算，最終財赤可能較最初預期多三倍。陳茂波今日出席活動後，承認疫下經濟受到極大影響，今年財赤將遠較預算多，主要因為疫情糾纏了很長時間，令經濟大受影響。他說香港經濟主要靠三方面拉動，包括出口、本地消費、及投資，當中出口連續兩季下跌幅度都頗大。

他說正因為經濟不好，政府更要用錢積極推逆周期措施，「捱過呢一關，隨住疫情一路受控，對外往還逐步恢復，經濟會重拾動力。」《施政報告》推出大量措施，財政儲備是否足夠應付？陳茂波指，短中長期措施都再用錢，當中「有好多錢係用嚟投資，例如成立共同投資基金，有啲係培育新產業，需要有一啲投資落去，睇特區政府財政，要成個周期睇，唔一定拘泥於一年。」

陳茂波又說，過去幾年香港經歷困難，外界對香港有不少誤解，他明日將出訪巴林及沙地阿拉伯，參與金融投資會議，希望說好香港故事，帶動經濟發展，招商引資。