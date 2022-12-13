港鐵甩卡｜肇事緩衝器9年一檢　田北辰轟荒謬絕倫：政府被牽鼻走

港鐵繼荃灣綫列車「甩門」後，將軍澳綫列車12月5日「甩卡」，立法會鐵路事宜小組委員會今日（13日）召開特別會議，港鐵在會上向市民致歉，指出事緩衝器設計獨特，每9年會送回原廠維修檢查，上次檢查是2018年；運輸及物流局副秘書長黃珮玟承諾成立獨立監督小組，審視港鐵檢討範圍，已要求港鐵在2個月內提交詳細報告，交代事故成因及跟進計劃等。



多名議員質疑港鐵日常檢查欠佳，選委界陳紹雄質疑港鐵「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，每次發生事故只檢查部分零件；實政圓桌田北辰不滿港鐵依舊沿用「靜態目視」方式檢查，要求港鐵更頻密檢查出事零件，批評政府作為監察者，卻被港鐵「牽著鼻子走」。有議員認為港鐵事故頻生與人手分配、薪金相關，「A4聯盟」楊永杰等議員要求港鐵高層人工花紅、以及票價調整機制與事故掛勾。



▼12月5日 港鐵將軍澳線車卡事故▼



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港鐵現用「目視」檢查 積極考慮引入人工智能檢查

陳紹雄認為事故不能接受，指港鐵加價、但質素仍然欠佳，質疑港鐵為降低成本而未有恰當運用資源，導致意外頻生。他亦關注緩衝器的使用年期上限、國際上有否同類事故、會否追究供應商責任？

田北辰則批評政府作為監管者，卻被港鐵「牽著鼻子走」，認為港鐵每日行走班次冠絕全球，緩衝器每9年維修檢查一次是「荒謬絕倫」，要求港鐵與供應商達成共識，縮短至每3年檢查一次，其餘可拆卸的配件亦須3年一檢。他又建議港鐵使用「影像人工智能」檢查方式，「無理由靠雙眼（檢查），仲要等架車停咗先去驗，唔好玩我啦。（影像人工智能）佢一路碌，一路影住，車轆、路軌都得。」

港鐵重申，董事局已促請港鐵全面檢討資產管理及日常維修，強調一直有清晰指引，而涉事緩衝器有跟足供應商指引維修，完成調查後再考慮會否追究供應商責任。港鐵補充，近年投放在資產管理的資源已增加至100億元。機電署副署長潘國英表示，政府一直以「風險為本」的原則檢查重要組件，並因應事故進行巡查，承諾會積極考慮人工智能檢查的建議。

田北辰會後指，其他地區都不會以肉眼檢查列車是否出現裂紋或鬆脫，因為員工不足且人眼容易疲勞，肉眼可見的損壞已是非常嚴重，建議未來先經人工智能檢查，一旦發現異常再交由工作人員進一步處理，希望當局加快執行，廢除目視方法。

倡港鐵票價、高層薪酬與事故掛鉤

楊永杰則不滿「年年都有事故，一次比一次嚴重」，認為港鐵漠視乘客安全，建議港鐵票價與事故掛勾：「壞夠幾多次就唔准加價、甚至要減價，咁樣先可以真真正正逼港鐵高層重視港鐵安全。」新民黨李梓敬更要求懲處涉事港層高層，例如減薪。

黃珮玟指，雖然港鐵發生多次事故，外界有印象認為港鐵不重視乘客安全，但強調並非事實。港鐵回應指，正檢討票價調整機制，另外亦有持續改善員工福利及調整薪金，吸引新人加入，以增加港鐵人手以改善服務質素。