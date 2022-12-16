內地開關先兆？澳門准家居檢疫　譚耀宗稱兩地免檢：內地或將放寬

出入境防疫政策緊貼內地的澳門宣布，12月17日零時起由香港、台灣和外國入境的人士可以居家隔離，毋須再入住檢疫酒店，為對外通關邁出一大步。新安排下，今晚深夜起，入境澳門將改為5天居家隔離及3天離境限制。



全國人大常委譚耀宗接受《香港01》查詢，指澳門一直與內地免隔離通關，今次澳門放寬入境檢疫，或許反映內地很快都會放寬，但不清楚具體日期及形式。他稱按目前趨勢，內地勢將放寬入境檢疫，但不知會否一步到位、還是分開兩步走，又提到抗疫不走回頭路，理論上逐步放寬較穩妥。



澳門開關︱12.17起毋須酒店檢疫 改5天居家隔離：應新十條而優化

內地勢放寬入境檢疫 僅未知一步到位、抑或兩步走

澳門現時跟從內地對入境人士採取「5+3」檢疫措施，即5天酒店集中隔離及3天居家隔離，放寬後，除了入境人士抵澳翌日起計第9天零時前不能經澳門前往內地，澳門本地人與內地免隔離通關安排不受影響。



澳門新冠感染應變協調中心指，新安排是「應疫情及配合國務院新冠肺炎防控聯防聯控機制『新十條』」而實施，優化方案繼續與內地「5+3」防控措施保持一致。

澳門特首賀一誠。（資料圖片）

賀一誠一再重申對外通關跟內地步伐

澳門特首賀一誠過往被問到港澳通關時，都一再重申澳門要與內地通關，就沒辦法對香港實施「免隔離措施」，會跟隨內地步伐，與香港同步溝通。《香港01》早前從廣東省衞健委相關部門獲得消息，香港與內地通關已有具體時間表，最快可在明年1月上旬實行，其中一個「吉日」是1月9日（星期一），據悉到時會採取「0+3」模式，即入境人士只須3天家居監察。