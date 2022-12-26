通關內地｜譚耀宗：明年下半年有望全面通關

身在北京的全國人大常委譚耀宗表示，農曆新年前有望通關屬「最好消息」，更預計香港與內地有望明年中全面通關。



譚耀宗預期明年中可以全面通關（資料圖片）

譚耀宗指，行政長官李家超述職返港後公布，中央同意內地與香港通關，期望下月中前落實。他形容，農曆新年前有望通關屬「最好消息」，被問到明年下半年，兩地是否有望全面通關時，他回應稱：「應該可以」，又指現時進度已加速，較預期進展快。

譚耀宗：可增人文關懷名額或擴大抽籤配額

譚耀宗認為，須關注內地如何放寬入境檢疫限制，及首階段的人數限額，因為不可能讓大批市民一下子湧到口岸或車站，相信會增加如關愛隊的「人文關懷」名額，讓年長、有醫療需要或家有急事人士申請，按情況審批；另一方法則是增加現時抽籤的配額，但抽籤配額如何增加則有待商討，畢竟過去每天經港澳口岸出入境的人數達數以十萬計。

至於會否憂慮通關後有內地人來港搶購藥物？譚耀宗回應稱，一定有需求，一下子供應跟不上，過去香港也經歷過排長龍購買口罩，且價格很貴，但一段時間後會平復，需求便會減少。他又指現時港人搶購的情況不多，若是日後內地人來港（搶購），內地可以控制出境人數。至於應否對旅客實施限購藥物？他回應稱，藥房會處理。

（會否憂慮通關後有內地人來港搶購藥物？）一定有需求，一下子供應跟不上，香港曾經歷過排長龍購買口罩，且價格很貴，一段時間會平復，需求減少；港人搶購的情況不多，若是內地人來港，內地可控制出境人數。（應否對旅客實施限購藥物？）藥房會處理。 全國人大常委譚耀宗

他又指，內地當局判斷新冠病毒的傳染性強、殺傷力弱，當地疫情擴散程度與香港一致，只需時間建立群體免疫。

人大常委會議或加插釋法議程

至於人大常委會會否在明日開始的會議中表示，加入涉黎智英案的釋法議程？譚耀宗則指特首李家超述職回港後表示，中央很快會有決定，而最快的人大常委會會議便是明天開始的會期，下次會議要留待明年二月。他又指，只要委員長會議通過，便可以加插議程，關鍵是文件是否準備妥當。