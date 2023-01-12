高鐵重開｜大批市民湧入12306購票　議員倡預留車票予現場排隊客

高鐵香港段周日（15日）復運，途經福田、深圳北、廣州南、廣州東站，初期每日出售上限1萬張車票，北上及南下上限各5,000張，並全面實施電子車票，乘客實名購票後憑證件入閘。



中午車票開售後，大批市民湧入12306售票網站，亦有人親身到高鐵站排隊購票，臨近農曆新年的日期只餘下小量車票。有議員提出，政府應預留一定數量車票，予現場排隊的旅客。



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吳傑莊：電子化售票 用回鄉卡即可入閘

立法會議員吳傑莊介紹今次高鐵的兩大新措施，一是全面電子化售票，可以利用手機應該程式（APP）購票，用回鄉卡或通行證即可入閘，毋須再用實體車票。

二是配合前年建成的贛深高鐵，西九龍站出發的高鐵可以直達廣州市中心的廣州東站，連同東莞南、東莞站，即已連接內地61個站點，港人往返內地更四通八達。

楊永杰促簡化購票程序 助長者購票

今日中午開售後，12306售票網站一度崩潰，「A4聯盟」立法會議員楊永杰、梁文廣、張欣宇和林素蔚都關注購票情況。

楊永杰指，網絡購票認證時出現一卡雙號、香港電話號碼、Gmail和Hotmail郵箱無法收到驗證碼等問題，甚至需要旅客到高鐵站現場進行認證，「難度堪比搶演唱會飛」。他說這些程序令不熟悉智能系統的長者十分不便，希望港鐵和有關部門盡快商討解決辦法，簡化認證程序，幫助有需要的長者購票。

Gmail、Hotmail等電郵註冊12306碰壁



梁文廣倡加開熱門路線班次

梁文廣看到很多在西九高鐵站外等候的市民，不少是不懂得網絡購票的長者，而車票十分熱銷，現場排隊市民或未能購票，希望政府與內地各方協調，預留或增加車票給予現場購票人士，並加開熱門路線的列車班次，滿足旅客的需要。

每輛車平均載客僅131人 張欣宇促取消限額

張欣宇表示，現時的高鐵名額只有之前的16%水平，按照目前每日38對列車的數量，平均每輛列車載客量僅約131人，載客量由「高鐵變巴士」，是絕對滿足不了旅客的需求，敦促港府要迅速取消限額。

林素蔚籲加開櫃枱服務現場購票客

林素蔚則樂見香港高鐵採用電子車票，指乘客在網絡購票後，可以直接使用相關證件乘車，毋須在高鐵站換取紙質車票。她建議港鐵要開設足夠櫃枱，以服務長者或未能在網上購票的旅客，並安排工作人員解答現場購票旅客的疑問。

梁小姐成功購入17日晚上往廣州東的車票。（陳淑霞攝）

▼12306購票步驟▼

1）註冊12306網站帳號，進入網站登入；

2）預先在帳號內加入自己及同行人士個人資料、回鄉證號碼及手機電話；

3）在網站以出發地、目的地及出發時間搜尋；

4）核對座位數目，選擇班次；

5）剔選乘客資料，並選擇座位付費；

6）付費支援支付寶、微信、內地網上銀行及國際信用卡等；

7）可在帳號核對車票資料。

