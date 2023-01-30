民建聯倡「告別劏房2.0」 促定發牌制：5年內取締劣質劏房

劏房租務管制條例（2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例）生效至今逾一年，坊間有聲音指條例有漏洞及執法不力。民建聯今日（30日）提出「告別劏房2.0」倡議，促請政府5年內完成取締劣質劏房，並提出制定劏房發牌制度、只限住宅樓宇有劏房、優化簡約公屋政策等六個優化劏房租管建議。



根據統計處今年1 月發表的「居於分間樓宇單位人士」主題性報告顯示，香港劏房住戶數目由2020年的100,943人，上升至108,202人；劏房數目去年亦有略為上升，部分區域升幅頗大，如深水埗增加7,000個劏房單位。

民建聯參考統計處的劏房住戶數據後，分析了多個當前租管問題，當中包括業主或房東沒有提供書面租約、不制定新租約、不按法定要求向差餉物業估價署提供租賃通知書、濫收水電費及不向租戶出示水電費繳費單副本、濫收其他費用等。

為使社會可以分階段告別劏房，及制定告別劏房時間表和路線圖，民建聯提出六大建議，包括持續支援保障劏房戶權益，制定以分區劏房平均呎租為基礎的起始租金，新租金不可高於同區劏房平均呎租，同時提供恆常化資金津貼；制定劏房發牌制度，藉以規管劏房的面積、數量、來源、安全及衞生標準，和持牌人。民建聯亦要求當局加強執法及檢控，透過主動巡查、「放蛇」搜證等檢控違例人士。

除此之外，為增加房屋供應量供劏房戶搬遷至適切居所，民建聯建議政府優化簡約公屋政策，包括讓有營運過渡性房屋經驟的非政府機構承辦及管理公屋項目、嚴格控制建造成本，及以提供交通與社區設施等。