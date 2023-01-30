簡約公屋｜何永賢指九成於市區或新市鎮　新界區租金$780至$1800

政府計劃未來五年內興建約3萬個簡約公屋單位，消息指8幅用地分別在牛頭角彩興路、啟德世運道及柴灣常安街和常平街、元朗攸壆路、屯門第3A區、第54區、上水蓮塘尾及小欖樂安排。房屋局局長何永賢今日（30日）確認上述選址，預料一半15,000個單位會在柴灣、啟德及彩興路三幅市區用地中，另外再加上屯門3A區、54區及小欖用地，9成的單位會位於市區或發展成熟的新市鎮中。



她又指出，簡約公屋租金是公屋的九折，認為相當吸引，以新界為例，租金租金視乎大小為780元至1800元，市民可接需求選擇較便宜的新界或市區的簡約公屋，期望能解決公屋供應頭輕尾重的問題。不過，她強調簡約公屋只是短期措施，長遠目標依然是公屋，簡約公屋亦要搬走作長遠用途。



何永賢在港台《千禧年代》表示，8幅用地選址當中，預料一半單位會在柴灣、啟德及彩興三幅市區用地中，另外再加上屯門3A區、54區及小欖用地，9成的單位會位於市區或發展成熟的新市鎮中。何永賢認為簡約公屋的選址分布好，由南至北，九龍、新市鎮都有單位可提供。

她又表示，簡約公屋將分兩批撥款，預料會先用於啟德、彩興、屯門3A區及元朗攸壆路四塊地上，她又提到，已研究區內交通安排，部份地盤中亦可興建小巴及巴士站，以方便居民出入。

何永賢：簡約公屋長遠要搬遷

何永賢指出，簡約公屋選址將不影響長遠規劃用途， 期望能解決公屋供應頭輕尾重的問題，而租金是公屋的九折，認為相當吸引，以新界為例，租金視乎大小為780元至1800元，市民可接需求選擇較便宜的新界或市區的簡約公屋，不過，她強調簡約公屋只是短期措施，長遠目標依然是公屋，簡約公屋未來亦要拆卸搬走作長遠用途。

何永賢亦解釋造價問題，指最近的報告都較早期有所減省，樓層設計於較低矮的單位成本約53萬，樓層較高的項目，則約65萬一個單位，但同時細及大的單位面積都較過渡性房屋分別大20%及38%，以呎價計算都較為便宜，另外簡約公屋的上蓋有七成可重用，地基亦可以重用，不會造成浪費。