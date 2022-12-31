新冠肺炎｜確診非重症　長新冠仍可嚴重　3種人尤須留神後遺症

新冠肺炎肆虐全球三年，已經有很多人染疫，也有不少人在康復後受到「長新冠」困擾，有來自台灣的胸腔內科醫生表示，根據外國研究，以高齡、女性或初期呼吸窘迫的患者，出現長新冠的機會較其他族群來得高。



台南市立安南醫院胸腔內科醫生何建輝表示，新冠肺炎從2019年末延燒至今近三年，已造成台灣超過1萬3000人喪命。即使是完整接種並採取與病毒共存的先進國家，仍有約萬分之1的死亡率，比流感重症的10萬分之1高出10倍。

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回顧台灣去年幾次社區感染，接連造成不少當地人傷亡，然今年正式開放與病毒共存後，才面臨真正考驗。對比同是防疫資優生的其他國家，台灣成績已相當了不起，但如何拿捏與病毒共存後的「長新冠後遺症」，仍是當前重要課題。

何建輝表示，只有10%左右患者會達到所謂的重症、甚至肺纖維化，但即使輕症仍可能留下長期長新冠的問題，常見症狀包含心臟、呼吸道問題，如胸悶、胸痛、喘、咳嗽、心悸等；其他系統症狀如腸胃道不適、嗅味覺喪失、失眠、倦怠、頭痛、記憶力衰退、甚至類似創傷症候群等，均屬長新冠後遺症範疇。

何建輝指出，根據歐洲不同國家研究，約5~20%的患者康復後出現長期後遺症，且與當初確診時的嚴重程度無直接關聯。因病毒入侵中樞神經系統、呼吸系統，甚至引發身體防衛機制，造成自身組織傷害，都可能是長新冠的成因。

至於好發族群有哪些，目前仍無統一共識，但有研究指出，高齡、女性或初期呼吸窘迫的患者，出現長新冠的機會較其他族群來得高。此外，青少年反而不屬好發族群，且只有少於2%的孩童產生持續8周以上的後遺症。

目前長新冠的治療方式多傾向各科復健及輔助，何建輝舉例，如呼吸道相關症狀需由胸腔內科醫生評估，是否需要用氧、或是否嚴重肺纖維化至需使用抗纖維化藥物，以及合併復健科醫生，安排相應的心肺復健以恢復功能等。若為心理壓力、類創傷症候群的患者，則需要心理諮商、身心科醫生的介入。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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