滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建﹕數碼人民幣能加快人民幣國際化進程

滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建於香港總商會的《工商月刊》，就數碼人民幣發展撰文，指出約10年前人民銀行已著手設計數碼人民幣，又指出內地的做法既令到央行數碼貨幣做到實時之餘，亦可以與其他央行數碼貨幣無縫互動，便利貿易。



他指出人行當年是按照3大目標出發﹕推動普惠金融，支持零售支持服務支付﹑提升效率和安全性，以及提高跨境支持的效率。

他指出數碼人民幣仍處於發展初期，在全國17個省使用，包括廣東﹑河北﹑四川及江蘇；又根據人行資料指出至去年底，全國流通約10.47萬元人民幣當中，數碼人民幣的份額為0.13%。

他指出現時內地數碼支持的生態圈主要由支付寶和微訊支付組成，兩者於2021年全國第三方手機付的份額達94%，惟相信隨著數碼人民幣在全國推出，可快速達到規模效應，是現金或其他電子支付的另一選擇。

香港一直為離岸人民幣產品的「試驗田」

廖宜建指出央行數碼貨幣最大作用，為可以進行跨境支付，縮短交易鏈﹑提高外匯市場效率，以及降低交易對手風險。由於央行數碼會由中央銀行的核實，在理順國際交易方面有很大發展空間，包括透過智慧合約，加快交易的快速﹑降低成本及增加安全性。不過若要善用上述優勢，前提是需要有標準化規則，相等於各國央行數碼貨幣共同語言，讓它們能夠互相「溝通」，行業稱為互相操作能力。

廖宜建指出若人行能將數碼人民幣使用範圍擴至跨境交易，為香港一大喜訊。香港作為全球最大離岸人民幣中心，一直是離岸人民幣產品的「試驗田」，可以將央行數碼貨幣這款新穎數數碼資產融入香港的跨境投資管道，將人民幣國際化帶來另一層次；又指出金管局已積極確保在數碼時代，及吸引金融科技的背景下，相關規則能配合市場需要，鞏固香港國際金融中心地位。

他亦指出就算數碼人民幣本身並非針對人民幣國際化，但其出現的確能加快這個過程，其最大功能是當人民幣被廣泛使用，同時可以防止資本不受控外流。數碼人民幣可以讓人行更精準地應對非法資本流季問題，可以拖慢可疑交易的時間，從而有更多時間進行所需的調查，使用由國家外管局協調的智能合約，確保收款方的合法性。