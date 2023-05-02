區議會改革｜港區人大、政協：正本清源、有效提升地區治理

港區全國人大、政協分別發聯合聲明，支持政府今日（2日） 公布的區議會改革方案。港區人大認為方案是正本清源，有效提升地區治理效能。港區全國政協則指對區議會進行改革，彌補原有制度的缺陷和漏洞非常必要，從根本上完善了地區治理架構，符合市民期望。



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港區人大的聲明指，建議方案堅持「愛國者治港」原則，將國家安全放在首位，彌補了原有 製度的缺陷和漏洞，確保剔除反中亂港分子再騎劫區議會。 同時，方案回歸基 本法規定的職能定位，落實行政主導原則。

港區人大：正本清源、可以有更均衡參與

聲明指區議會重塑，是正本清源之舉，以落實《基本法》第97條規定為根本，議員的產生方式多元化，最大程度上恢復區議會作為諮詢組織的主要職能——匯集地區更廣泛及多元的聲音，並在地區治理中發揮其作用，成為特區政府在地區治理上的重要夥伴，為地區良政善治建言獻策，做好政府與巿民之間的橋樑，相信新一屆區議會將更均衡及多元化，有利於各方面愛國愛港人士廣泛參輿，真正匯聚民智民力，有效提升香港的地區治理效能。

港區政協：彌補原有制度缺陷和漏洞

至於港區全國政協的聯合聲明則指，區議會是香港政治體制和基層治理架構的重要組 成部分。但在 2019 年「修例風波」中，大批反中亂港分子利用制度漏洞進入區議會，將區議會變成阻撓特區政府施政、煽動顛覆政權、危害國家安全的政治平台，違背了區議會設立時的初衷和根本宗旨。因此，對區議會進行改革，彌補原有制度的缺陷和漏洞非常必要。

此次特區政府推出的區議會改革方案，從根本上完善了地區治理架構、提高了地區治理能力、增強了地區治理效能，符合市民對區議會工作的期望；方案有助於鞏固由亂到治走向由治及興，有助於實現良政善治。