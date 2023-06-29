沙中線醜聞｜甯漢豪首回應檢控事宜：仍有刑事調查　不排除上訴

港鐵沙中線工程2018年被揭發剪短鋼筋等連串問題，禮頓於周二（27日）就製冷機房偏離批准圖則認罪，被法庭罰款4萬元。 發展局局長甯漢豪今日（29日）首度正面回應相關個案的檢控事宜，指屋宇署票控承建商禮頓罰款4萬元僅是調查工作的「一部分」，強調仍有刑事調查進行中。



甯漢豪今日（29日）就七月至九月賣地計劃會見傳媒時，提問環節一開始即有傳媒問及沙中線醜聞的承建商禮頓僅被判罰4萬元，社會有聲音質疑是「放生」禮頓，對此政府會否上訴？當局又會否就事件進行檢討。不過，新聞秘書即時表示，今天是政府賣地記者會，局方會先處理涉及賣地計劃相關提問，稍後再解答其他問題。

其後，甯漢豪首度正面回應有關沙中線的提問，她表示相信政府昨日已清楚表達，指屋宇署票控承建商禮頓罰款4萬元僅是跟進工作的「其中一部分」，強調仍有刑事調查進行中。她續指，刑事調查嚴肅，政府不宜亂作回應，以免影響調查過程，而屋宇署昨日（28日）已表示不排除就禮頓案件提出上訴。

五年前被揭發的沙中線紅磡站工程爆出剪鋼筋醜聞，其一涉事的總承辦商禮頓建築（亞洲），至本周二（27日）才因製冷機房「嚴重偏離批准圖則」，被法庭定罪判罰4萬元，引起會譁然。政府昨日（28日）在傳媒連翻追問下表示，「執法部門正繼續就沙田至中環線工程質量事件進行刑事調查，根據一貫政策，我們現階段不會就案件作任何評論。」 而甯漢豪昨日在立法會也沒有回應記者相關提問。