沙中線．拆局｜6小時發3稿解部份質疑　「剪鋼筋」還未告仍欠交代

五年前被揭發的沙中線紅磡站工程爆出剪鋼筋醜聞，其一涉事的總承辦商禮頓建築（亞洲），至本周二（27日）才因製冷機房「嚴重偏離批准圖則」，被法庭定罪判罰4萬元，引起社會譁然。



案中核心問題的剪鋼筋，調查結果如何、刑事責任誰屬、會否提告等，在翌日早上成為輿論焦點，迫使政府在6小時內罕有連出三稿回應，並以屋宇署名義的「壓軸」聲明反駁指，修改控罪只為易入罪，並稱「正研究判刑，考慮應否就判決結果上訴」，圖暫緩熱議。



《香港01》為讀者整合事件發酵經過，以及尚有多少未解的疑團。



▼重溫沙中線剪鋼筋醜聞▼



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2018年沙中線工程醜聞被揭發後，這五年間港鐵有部份高層落台，工程延誤並超支，東鐵線紅磡至金鐘段終於在去年5月15日通車，然而交通便捷並未令人忘記追究責任。屋宇署就沙中線項目紅磡列車停放處建築工程中「鋼筋接駁欠妥」情況，於2020年5月對禮頓建築（亞洲）有限公司提出檢控，是以《建築物條例》第40(2A)(a)(ii)條（即涉及不當使用建築物料）去提告。

屋宇署提告後三年 律政司改以另一條文檢控

事隔三年，屋宇署於前晚（27日）9時40分發稿表示，該日法庭就案件向禮頓建築（亞洲）檢控一事獲法庭定罪並判罰4萬元。但並無主動提及有關檢控原來在本月改按改控《建築物條例》第40(2A)(b)條（即涉及偏離批准圖則）。

傳媒在當晚及翌日（28日）上午多番追問政府，是否如傳聞般「劃線」，不會再就事件提出其他檢控，變相「放生」禮頓及相關需承擔責任人士。

電台「烽煙」節目翌日早上熱議 事件升溫

商台早上節目《在晴朗的一天出發》昨日（28日）請來醜聞「吹哨者」的中科監察主席潘焯鴻及曾任九鐵主席的實政圓桌立法會議員田北辰，分別評論案件。前者在節目表示，「政府為港鐵的大股東，港鐵本身亦由路政署監督，因此如果港鐵捲入檢控程序，便會令政府相當尷尬......政府其實佔港鐵七成幾股份，咁所以政府一直視港鐵為政府一部份，其實政府係比較唔希望喺任何檢控當中，港鐵捲喺旋渦入面。」

田北辰在同一節目則稱，「聽講佢（政府）話已經劃咗條線，呢件事完結，無得再告喇。」又指提告的只是「雞肋」並非重點，「告單我聽都未聽過嘅嘢」。他曾聽聞消息稱，政府已就事件劃線不再提告，認為相關部門需交代檢控工作是否已經終結，「告一啲咁嘅雞肋，啲大件事唔告」。

第一份新聞稿僅得一段回應。（政府新聞處）

政府首發稿件寥寥數字回應

政府發言人昨日上午11時14分透過政府新聞處發稿，僅以一段文字回覆稱，「執法部門正繼續就沙田至中環線工程質量事件進行刑事調查，根據一貫政策，我們現階段不會就案件作任何評論。」

▼6月28日 甯漢豪現身立法會時迴避記者沙中線的提問▼



甯漢豪迴避記者提問

昨早11時立法會舉行會議，發展局局長甯漢豪上午現身會議廳時，全程以背部面向記者，對有關沙中線的檢控工作後續問題未有回應。

事件繼續成為輿論焦點，立法會會議期間亦成為議員熱議，至下午3時57分，政府新聞處第二度發稿，標題為「駁斥有關沙中線工程質量事件調查工作的失實言論」。

第二份新聞稿不點名狠批「個別人士」。（政府新聞處）

稿件開首指就個別人士就沙中線工程質量事件接受電子傳媒訪問時，在毫無根據下誣衊稱「政府比較不希望在檢控中令港鐵捲入漩渦」，政府發言人嚴正指，有關言論完全是無中生有和不負責任。

發言人強調，檢控決定必須基於所有可接納的證據和適用法律進行客觀分析，並嚴格按照律政部門的《檢控守則》作出。又稱警方正繼續就沙中線工程質量事件進行刑事調查。對於有言論指政府可能不再跟進沙中線工程質量事件，發言人強調，「此說法全無事實根據，居心叵測，政府一定直斥其非，以正視聽。任何試圖捏造事實抹黑政府的行為，不會得逞。」

批「個別人士」惟回應未觸及癢處

該稿件雖然以狠批「個別人士」，然而仍未解釋何以改了控罪，以及未就最關鍵的「剪鋼筋」責任誰屬作回應。只是讓傳媒忙於找出自願「對號入座」的潘焯鴻及田北辰，回應政府的不點名批評。

第三份新聞稿不再是政府新聞處名義發表，是以屋宇署聲明回應。（政府新聞處）

屋宇署傍晚「壓軸」回應

再隔了1小時13分鐘，千呼萬喚怡出來的屋宇署，終於透過政府新聞處系統，在下午5時10分出稿，解釋修改控罪原因，表示署方完成調查後，根據調查結果及經徵詢律政司意見，於2020年5月決定以《建築物條例》第40(2A)(a)(ii)條（即涉及不當使用建築物料）控告禮頓（亞洲），然而於檢控過程中，律政司經考慮案情及相關證據後，「為爭取最大機會成功入罪」，決定於本月修訂有關控罪為同一條例的第40(2A)(b)條（即涉及偏離批准圖則）。

屋宇署方強調，「有關案情及針對的事實基礎並無改變」，又指出該「兩項罪行的嚴重性相若」，最高刑罰均為罰款100萬元及監禁3年，「不存在修訂後控罪較原有控罪為輕的情況」。

屋宇署表示，署方及律政司「正研究判刑，考慮應否就判決結果上訴」，總算回應了議員促請上訴的訴求。

▼沙中線工程醜聞一覽▼



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屋宇署至今未就「剪鋼筋」是否提告表態

不過，新聞稿只是澄清了外界質疑「取易不取難」的指控，惟由法庭作出判決一事曝光逾19小時，屋宇署的稿件始終未就「剪鋼筋」責任誰屬、是否提告作出表態，並到今天（29日）中午亦未有進一步回應。

▼沙中線工程醜聞一覽▼

