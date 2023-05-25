蕭澤頤指社會平靜但見暗湧　嚴審遊行集會　杜絕任何人騎劫

新冠疫情後，警方就逾20宗遊行集會批出「不反對通知書」，多數是由慈善及宗教團體申辦。警務處處長蕭澤頤昨日接受報章專訪時表示，警方審批遊行集會有多重嚴格評估，必須做好把關角色。他又留意到這段日子，有人嘗試用「軟對抗」的方式煽動他人「抗爭」，「現在社會平靜，但仍然一定有暗湧。」警方會繼續積極在線上及線下蒐集情報及監察，發現違法行為時必定果斷執法。



2019年有多場反修例遊行。（資料圖片）

蕭澤頤在《大公報》訪問中強調，基本法賦予香港居民享有集會、遊行的自由，但警方在審批遊行集會申請時，須考慮對國家安全、公眾安全、他人自由權利的影響。在這方面，警方有責任，主辦方亦有責任。

他提到在2019年「黑暴」前，幾乎所有遊行集會申請警方都會批准，但在「黑暴」期間及以後，很多次遊行都被「黑暴」騎劫，警方絕對不能容許這種情況再發生。所以，現時審批每宗申請時，都會仔細分析情報，留意有沒有任何人企圖騎劫遊行集會，企圖危害國家及社會安全。

稱遊行人數不設硬指標

現在，警方在審批時會和以往一樣，警方每次接到申請後都會聯絡主辦方，了解預計參與遊行集會的人數、性質、主題及路線等，再作個別風險評估，以確保該次遊行集會安全有序，讓參與者和周圍市民都安全。

今年3月將軍澳有私人屋苑業主遊行，當時遊行人數上限為100人。被問到以後遊行會否設人數或其他限制，蕭澤頤回應指，要針對每宗申請個別評估，不能設硬指標。

今年3月將軍澳有私人屋苑業主遊行，當時遊行人數上限為100人。（資料圖片）

稱警民關係見進步 社區聯繫工作需多做

4年前，「黑暴」令社會撕裂，警民關係受影響。蕭澤頤認為經過幾年努力，警民關係已大幅進步，但他稱仍有不少人誤信假新聞、假資訊，加上很多人不了解警方運作，警方會繼續針對這兩方面下工夫。

為了加強與公眾溝通，他在警隊內部升格了公共關係部門，由「公共關係科」升為「公共關係部」，並成立事實查核及澄清中心，24小時有警員留意傳媒及網上資訊。如果發現有錯誤訊息流傳，他們會在兩小時內作出澄清。

同時，警方會定期與社會各界會面，讓公眾了解警方運作，令制度更透明，未來會加強與社區的聯繫。除了要做好對外交流，亦要做好對內溝通，「要多些走向前線跟同事溝通，從而想一下如何支援前線同事。」雖然警隊每日面對不同挑戰及批評，但蕭澤頤相信，憑藉努力工作，默默耕耘，相信市民是看得到的。警方不時收到市民感謝信，令警隊非常鼓舞。

獲延任感榮幸 有壓力有進步

4月達退休年齡的蕭澤頤，今年2月獲特區政府延任兩年，蕭澤頤對此表示感到榮幸，得到中央及特區政府的肯定。儘管身為處長要面對多重挑戰，但他不是自己一個人在工作，而是有逾3萬人的團隊一起努力，相信必定能克服困難。