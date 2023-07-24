立法會是橡皮圖章？　黎棟國：絕對唔係啲咁嘅事

前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國與立法會議員簡慧敏，今日（24日）在書展舉行講座「提高治理水平、排解民生憂難」。黎棟國指立法會不是橡皮圖章，每次開會前都做足準備，更指立法會是有權利廢除政府的議案。



大量文件做足功課 官員「要打醒十二分精神」

黎棟國指，社會上有錯誤觀念，認為立法會就如橡皮圖章，他說：「絕對唔係啲咁嘅事！」黎棟國表示，去年通過了歷屆最多條例，立法會是依法依程序審議。

他又指，會做許多準備工夫，以區議會改制為例，相關文件一公布，立刻把總共八百多頁的文件印出來，甚至「影印機都就嚟印壞」，「頻頻開夜車」要將文件看得透徹。

簡慧敏更笑稱，以往開會，官員都會留心兩人是否坐隔離，若他們坐在一起，「就會打醒十二分精神」，指兩人都會「做足功課」，把文件畫得「五顏六色」。

立法會有廢除政府議案的權力

對於「先訂立後審議」，黎直指，立法會如覺不妥可以廢除政府定立的議案，提及以往政府曾想不經立法會修改附屬法例，他覺得做法有問題，因此在審議附例委員會中對政府官員提問有何理由要如此。及後他認為政府不可以這樣，應維持交由立法會審議，亦看不到政府有甚麼好的理由，於是說服審議附例委員會拒絕政府做法。