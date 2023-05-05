財委會批准大灣區就醫計劃　議員促擴充至更多內地三甲醫院

立法會財務委員會今日（5日）召開會議，包括批准「為居於廣東省的醫院管理局慢性病患者提供疫情期間診症服務的特別支援計劃」，並更改項目名稱為「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人」。



有議員指在內地港人有醫療需要，希望考慮將計劃範圍拓展至內地其他三甲醫院。



港大深圳醫院。（資料圖片／盧翊銘攝）

當局指需考慮服務標準 及跨境運用公帑

民建聯立法會議員梁熙指港大深圳醫院之前有1.1萬人失約，促特區考慮其他三甲醫院提供服務。醫務衞生局局長盧寵茂稱一部份是未到期覆診，另有不同原因，包括交通、疫情等事情耽誤。他指如其他醫院提供服務要視乎是否符合香港標準，又涉及跨境運用公帑，同時指會考慮深圳以外其他城市的醫院，以及病人是否願意將病歷送上深圳。

工聯會立法會議員鄧家彪質疑深圳市有醫療需要，港人到港大深圳醫院覆診，醫院的負荷會否過大。盧寵茂指，國家政策對於港人在內地有國民待遇，可以去公立醫院。他又稱兩地醫療要視乎整個體制，不能直接比對。

陳紹雄認為，「青衣至大嶼山連接路」難讀難記，日後應改一個市民易記的名稱。（資料圖片/夏家朗攝）

議員認為「青衣至大嶼山連接路」難讀難記

財委會亦批准青衣至大嶼山連接路勘察研究及詳細設計，涉及7.3億元，以及獅子山隧道改善工程首階段設計及工地勘測，涉款2.501億元。選委會立法會議員陳紹雄稱，政府預料2033年開通主要幹道，即市民等待要超過10年才有新路。他又指「青衣至大嶼山連接路」比較難讀難記，又指北面的大橋叫青嶼幹線「簡單易記好多」，日後「青衣至大嶼山連接路」會與青嶼幹線並排，希望新路改名「讓市民記得」。

路政署署長陳派明指，整段路分開不同階段，會想辦法讓隧道盡早完成，改名會詳細考慮。

財委會亦通過荃灣國瑞路公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程，涉款為8,310萬元；梅窩改善工程，將一部份提升為甲級，涉款為8.976億元；元朗市明渠改善工程，包括雨水排放系統改善工程、防洪壩計劃等，涉款為51.614億元。