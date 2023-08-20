曾俊華懷念香港不夜城　論夜市政策：要畀民間自己發揮多啲創意

港府有意搞旺香港「夜市」，前財政司司長曾俊華今日（20日）在社交平台發帖，提到香港以往被稱為「不夜城」，不過在疫情和消費習慣改變下，街道變得冷清，他對此感到可惜，更坦言：「懷念香港不夜城」。



他表示支持重辦夜市，不過提醒港府放寬政策：「畀民間自己發揮多啲創意，先至會有生命力，先至會有人氣。」



前財政司司長曾俊華今日（20日）提到在疫情和消費習慣改變下，街道變得冷清，他對此感到可惜，更坦言：「懷念香港不夜城」。（資料圖片）

曾俊華在帖文中提到，自己支持在香港重辦夜市，不過他提醒夜市發展需要天時、地利、人和的配合才可成功，即要有合適的地點、寬鬆點的政策，「畀民間自己發揮多啲創意，先至會有生命力，先至會有人氣。」

他又憶述以往與太太逛夜街的經歷，「有時會行去油麻地廟街，冬天就最愛食個熱辣辣、香噴噴嘅臘味煲仔飯、或者去食嗰啲好有鑊氣嘅小炒。有時就會去女人街附近行下，買下日用品，然後睇場午夜場。我哋喺旺角好多間戲院，好似金聲、百老匯等等，都留低咗唔少腳毛㗎。我最記得以前喺開場前，戲院門口都熱鬧到不得了，有好多美食賣，熱蔗喇、燒魷魚喇，魚旦仲有牛雜，我同太太都好鍾意拮番兩串先入場。」

不過在疫情和消費習慣改變下，香港入夜後的街道變得冷清，曾俊華也貼出蘭桂坊等地疫情前後的對比照片，慨嘆：「今日同一個地方嘅境況已經係好唔同。記得舊時蘭桂坊熱鬧嘅情況，非常懷念。」