行政會議｜李家超：將優先進行渠務強化工程　巡查高風險地方

特首李家超在今日（12日）行政會議舉行前，會見傳媒。上周的世紀暴雨後，本港天氣至今仍然不穩定，多區出現水浸及發生山泥傾瀉，當中港島大潭豪宅紅山半島所在的山坡，出現大面積冧山泥情況，3間獨立屋受到影響，更揭發多間獨立屋懷疑僭建，令市民關注部門執法。



李家超回應紅山半島山泥傾瀉，揭發多間獨立屋疑僭建及霸佔官地時，表明政府一定會執法。由兩方面做工作，必須先做斜坡穩固確保安全，否則會再有山泥傾瀉風險，危及其他屋宇，會立即做山坡勘察。另一方面針對違例個案，一定會執法處理及作檢控，也會追究因政府要做特別工程而導致的任何支出。



特首李家超指，上星期暴雨，政府全力進行善後工作，星期日政務司司長有舉行聯合記者會，善後工作積極進行。

昨日是暴雨後第一個上班日上學日，總體恢復正常，部份道路需要時間維修，要單線行車，但整體狀況符合預期，公共交通大致恢復。學校方面10間受到破壞，需要時間善後工作，昨天未能面授課堂，今天則仍有5間未能面授課堂。

昨日部份地區降雨100毫米 比黑雨標準高

至於昨天有地區短時間集中下雨，不屬於廣泛性，不是黑色暴雨標準，但其實昨日部份地區100毫米降雨比黑色暴雨標準高。李家超解釋或因為「同一個雨，集中落喺同一個地區」，故出現水浸。他又指部份垃圾或未來得及清理，所以造成水浸，強調會繼續清理，他認為應變隊伍要再靈活變通。他透露，政府正準備渠務強化工程，將在是次水浸重災區優先進行。

他指周日的記者會已經呼籲，以前經驗顯示惡劣天氣下有一定風險，市面仍有風險點，市民要提高警覺，政府會主動巡查高風險地方，又呼籲避免在樹下停留太久。李家超說，未來幾日都有雨，市民要提高警覺，渠務署會繼續檢查，降低各區水浸風險。過去120多個地點，現在是只有4個要處理，即薄扶林村、尖沙咀漆咸道南、大埔林村谷盆地及元朗新田石湖圍。

他感謝公務員、各單位、關愛隊應對世紀暴雨，政府有啟動政府動員機制，公務員分別到不同地區負責善後，基本都是文職，來自律政司、統計處、公務員事務局、勞工處等。

▼翠坪邨水浸情況▼



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民政總署設櫃枱 有損失漁農戶可申請援助

民政事務總署會在18個民政處諮詢中心及27個鄉事委員會設立櫃枱，為因為蘇拉或者暴雨申請善團的緊急援助基金，超過45個櫃枱在今早投入服務，會動員協助櫃枱。有損失的農戶、養魚戶及漁民，都可以向漁護署申請緊急救援基金。

李家超說，政府預警、應對、善後工作都會總結經驗。初步認為善後方面，各部門有爭分奪秒達到效果。預警方面，先進科技有限制，發放信息時間、內容有限制，但會檢視提高安全係數，讓市民掌握更多細節資訊，會認真檢視。

他提醒，未來局部地區有大雨及雷暴，要多留意天文台信息，將影響減到最低，讓香港回到正常。

▼將軍澳馬游塘路馬遊塘村尚賢花園村屋外牆倒塌 ▼



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「需要檢控嘅會檢控、需要清拆嘅會清拆」

提到紅山半島山泥傾瀉後揭發有獨立屋僭建，甚至霸佔官地，李家超表示政府必定會執法和檢控，現正進行確保斜坡穩固工作，若因僭建而道致有政府工程費用，必定會向業主追索。

李家超指，紅山半島一事代表有關屋宇的樓宇風險明顯，重申會按照法律，「需要檢控嘅會檢控、需要清拆嘅會清拆」。

提到「全政府動員」，李家超指世紀大雨後有近萬名公務員候命，但不同工作所需要的經驗和知識不一樣，一般的文職人員非應急隊伍，主要參與前線工作，如清理道路、送住戶回家、登記資料等。他又指，不同中心有不同申請援助服務，亦會增加人手，期望可加快處理時間。

▼紅山半島山泥傾瀉▼



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未能預測雨量 需要方法讓市民知道更多資訊

被問及香港是否準備好面對惡劣天氣，李家超指政府反應及善後已經做到，但預警方面難以預測降雨量，仍然需要其他方法讓市民知道更多資訊，亦需要科學數據知道暴雨在何處降下。他指政府要研究提升預警系統，預警系統可以做到更好，已要求政府去做及認真對待。

他說，過去都已經持續提升政府對緊急事件的反應，例如有演習，但強調長遠都要檢視以應對惡劣天氣。但是他指無論如何練習，面對惡劣天氣都有機會有挑戰性，並指香港市面基本上恢復正常。

至於夜經濟如何宣傳，有多少經濟效益，李家超指要繼續正常生活，又指經濟活動很重要，政府會繼續做好，並會適時公布。

至於如何提升日間經濟，李家超指業界常反映人手不足，某程度上影響了經濟復蘇，認為推動經濟發展，除政府推動外，也須靠業界共同努力，強調倘業界有好方法，政府必定願意配合。

另外，李家超宣布明日起一連兩日舉辦第八屆「一帶一路高峰論壇」，是疫情後第一次全實體舉行，有6,000人來自不同國家人士登記參加，代表團多達100個，簽署備忘錄約20份，數字充份證明國際對香港重返舞台充滿信心。

他指要把握機會展示宣傳香港作為「一帶一路」功能平台及節點角色，尤其中東市場。他指中東有多元商機，本次首次有「中東專場」，首次有「金融篇章」，首次有「青年專章」有150位青年參加。他指香港青年大使有機會參加，向來賓介紹商務項目。

他鼓勵傳媒多報道，讓市民認識「一帶一路」的機遇。