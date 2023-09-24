陳茂波赴英法與科企、文創交流　有企業正洽商落戶香港再拓大灣區

財政司司長陳茂波自2019年以來、於上周首次赴法國和英國訪問，他今日（24日）發表網誌，指此行重點是積極向當地工商專業界介紹香港的最新發展和新優勢，除與兩地綠色科技企業、藝術學院、工商專業界代表會面介紹未來的發展方向和定位，亦約見了在兩地生活的港人。｜

他指出，個別正與引進重點企業辦公室洽商在港落戶，以香港作為基地，拓展粵港澳大灣區、內地以至亞洲市場。



陳茂波訪問倫敦期間，到訪國際生物製藥企業亞斯利康，並與其高層Shaun Grady（左）合照。（陳茂波網誌）

陳茂波表示，在與企業交流期間，了解到他們對往香港發展有頗大興趣，個別正與引進重點企業辦公室洽商在港落戶，以香港作為基地，拓展粵港澳大灣區、內地以至亞洲市場。他指，企業看好內地及亞洲市場的規模優勢及增長潛力，而香港實行普通法制度、法治信譽優良、營商環境友善、稅制簡單稅率低、監管制度與國際標準銜接且行使適度，是他們熟悉、信任和較喜歡的落戶地。

訪問期間，陳茂波分別訪問了幾家綠色科技企業、英國皇家藝術學院、歐洲設計展覽機構Maison et Objet（M&O）和參觀了香港跟當地幾個合作項目，包括在英國倫敦去年投入服務的伊利沙伯鐵路線。陳茂波直言：「香港的門戶和跳板角色非常明顯，我鼓勵他們加速和擴充在港的發展。」

另外，陳茂波亦出席了閉門圓桌會議到數百名業界領袖的大型聚會，重點介紹香港未來的發展方向和定位，尤其在金融及創新科技方面的一些新優勢、新機遇，他指法英兩地的金融及商界領袖普遍認為在香港營商的機遇龐大，「一國兩制」的制度安排，尤其普通法及法治，是他們對香港的信心所繫。

除此之外，陳茂波更約見了在當地生活、工作和就學的香港年青人，包括在倫敦見了一批香港卓越獎學金計劃的在英留學生， 和在巴黎見了幾位從事音樂和文化工作的香港年青人。