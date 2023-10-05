照顧者悲歌｜成年弱智宿舍平均等12年　業界籲設立殘疾人士委員會

鑽石山龍蟠苑今早（5日）的倫常血案，一名53歲婦人疑照顧患自閉症和智障的21歲孖仔，壓力爆煲患上抑鬱症，持刀向兩子施襲及自殘，幸三母子及時獲救，惟母親被捕。消息稱，今年7月孖仔夠期離開特殊學校回家，母親曾向社工透露「想同兩個仔一齊死」。

事件令人關注智障人士成年後的宿位問題，嚴重弱智人士家長協會主席黎沛薇指，智障人士最早可在15歲開始向社署申請住宿等中央輪候服務，輪候時間因服務性質而異，中度弱智的成年人士宿舍平均輪候時間更長達12年。她呼籲政府應設立殘疾人士事務委員會，讓殘疾人士表達自身訴求，令服務更加切合殘疾人士及照顧者需要。



智障人士畢業後銜接服務輪候時間長 宿舍輪候長達12年

黎沛薇指，智障人士最早可在15歲開始向社會福利署申請中央輪候服務，服務範圍包括住宿、庇護工場及日間展能中心。輪候時間則因服務性質而異，日間展能中心輪候時間較快，需時大概5至6年。至於成年人住宿服務輪候時間則較長。根據社會福利署2021至22年度數字資料，中度弱智人士宿舍平均輪候時間為12年；嚴重弱智人士宿舍平均輪候時間為12.5年。

如智障人士仍在輪候服務，家長可自行申請殘疾人士地區支援中心，服務則毋須經社會福利署的中央轉介系統，輪候時間較快。然而，中心服務對象包括所有殘疾人士，而非單單智障人士。因此中心服務有限，一般只會批出2至3日服務，而非提供5日服務。

據了解，孖仔就讀的特殊學校，專門為中等程度智障的學童提供教育服務，為照顧特殊學童的住宿需要，學校亦設有學生宿舍。就讀特殊學校的智障人士一般在18歲畢業，最多延至21歲就必須離開學校。黎表示，假如智障人士未能直接銜接並接受成年智障人士服務，許多家庭問題則因應而生。

智障人士長居宿舍 畢業後與家人同住或有磨擦

黎稱，如智障人士讀書期間長期居住宿舍，家長或不了解智障人士的生活習性，仿似「陌生人」般，以致溝通出現問題，對家長構成壓力。黎續指，2020年曾發生類似事件，葵涌邨一名母親疑因不堪照顧壓力而將中度智障兒子勒斃，今案並非首案，惟政府對智障人士支援服務仍然有限。她又批評，社署的個案管理未能整全地顧及殘疾人士需要，而且取態被動，要家長主動詢問才會向相關人士提供服務。

自葵涌邨案發生後，不少社福界組織倡議教育局及社會福利署進行跨部門合作，希望社署多到特殊學校推廣資訊，讓家長了解子女畢業後可接受甚麼服務。黎說，由於每個智障人士情況不一，政府應因應個別需要，主動向他們提供支援。社福界一直倡議設立殘疾人士事務委員會，希望透過高層次與跨部門合作，讓殘疾人士表達自身訴求，令服務更加切合殘疾人士及照顧者的需要。

她又鼓勵長居宿舍的智障人士多回家渡假，適應家人同住的生活。至於高危個案，社工可按需要評估智障人士是否適合與家人居住，避免悲劇發生。政府早前設立暫托服務，惟不少人批評難以找到暫托空缺，政府及後推出熱線，不過成效仍有待觀察。黎最後表示，現時無相關支援服務協調家人和智障孩子的相處，她希望政府可投放更多資源，讓雙方互相適應。

案發於今早約8時，龍蟠苑龍璣閣一名51歲男住客，發現53歲妻子及一對21歲孖仔腹有刀傷，三母子送院後幸無生命危險。據了解，案中孖仔患有自閉症和智障，今年7月時離開特殊學校回家；母親疑因照顧問題壓力爆煲而患上抑鬱症，曾向社工透露「想同兩個仔一齊死」，疑因此持刀襲擊孖仔及自殘。她事後涉嫌「傷人」被捕。

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