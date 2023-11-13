反修例被捕6000人命運仍懸而未決　鄧炳強：按證據個別處理中

現時仍有約6,000人在反修例風波中被捕而未被起訴，新思維立法會議員狄志遠在今早的立法會保安事務委員會問及相關個案目前的進度，及要求當局交代具體數據。但保安局局長鄧炳強回應指，當局已就個別案件，因應證據以及個別狀況，作個別的處理，但未有提供數字。



不過，去年12月，多名議員在出席立法會舉行前廳交流會後透露，鄧炳強在會稱因反修例運動被捕但未被檢控者，數周內會決定是否檢控，涉約6000人，但涉理大衝突的逾千人除外。而警務處處長蕭澤頤亦曾稱今年2月底有交代，但至今沒有任何公布，他6月底出席深水埗區議會時稱，仍在檢視相關案件，「比之前睇落複雜好多，唔想草草了事。」



保安局局長鄧炳強。（廖雁雄攝）

立法會保安事務委員會今日（13日）召開會議，簡介施政報告措施。鄧炳強指，會繼續根據《香港國安法》和激活現行法例，針對涉嫌危害國家安全的行為和活動，進行調查和執法，並且加強國家安全和反恐情報收集和分析。鄧炳強指，當局一直推展《基本法》第23條立法相關工作，正全力研究有效立法方案，當局將適時進行公眾諮詢，務求明年內完成立法。

預咗美西方會抹黑23條立法

至於美西方國家會借23條立法抹黑香港，鄧炳強回應稱：「已經預咗」會用以打擊中央和特區政府的權威，又指目前地緣政治下美西方會利用香港牽制國家發展，每隔兩、三個月都會出現一份「報告」無故指控國安法下香港沒有人權自由等等，「有啲報告仲話解放軍武裝入侵，當真匪夷所思」。

謝偉俊倡以23條立法取代國安法

選委會界議員謝偉俊表示，香港被國際社會認為太偏重國安議題，引起不必要的制裁和非議，建議以23條立法取代《香港國安法》，形容是「政治上減辣」。鄧炳強回應稱，《香港國安法》是全國性法律，不能由23條立法取代，兩者應相輔相成。他又強調必須居安思危，並非「嚇市民」，形容香港在2019年經歷「血的教訓」。他指，外國每日都會用不同借口抹黑香港，但政府不能因為抹黑就不做應做的事，而應該解說清楚。

他強調當局會做好宣傳，說明立法不會影響投資者，能保障營商環境，國安法並非香港獨有，英國的國安法便較香港「更辣」。 鄧炳強又表示，會繼續多方面提高市民的國家安全意識，包括繼續加強《香港國安法》網上虛擬展覽的內容，舉辦校際標語創作比賽和問答比賽，亦會支援國安委設置「國家安全展覽廳」、製作教材，以及培訓地區導師等。

面對全球網絡攻擊風險不斷增加，他指當局建議制訂法例，訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，早前已經諮詢業界，目標是明年向立法會提交草案。