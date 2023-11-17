區議會選舉｜經民聯陶皜訊2019年參選時　稱「五大訴求缺一不可」

區議會選舉參選人需要得到地區委員會「三會」委員提名，並要通過資格審查。經民聯天水圍北參選人陶皜訊，被指2019年以「嘉北素人」之稱參與區議會選舉，當時的選舉單張寫着「五大訴求，缺一不可」以及「力踢建制，拒撐空降」。



陶皜訊在2021年加入經民聯，參選今年區議會選舉。（陶皜訊Facebook）

2020年底收國安處電話 2021年加入經民聯

網媒《集誌社》報道指，陶皜訊曾參與2019年區議會選舉，當時提出「五大訴求，缺一不可」和「民主自決」，最後在嘉湖北以177票落敗，該區由伍健偉以4,371票勝出，另一候選人李月民則以4,206票落敗。

報道指，陶皜訊在2020年底收到警務處國安處聯絡，問他2019年的主張和意圖，以及2020年當時的看法。其後，陶皜訊在2021年加入經民聯。

2019年曾參選 後稱2022年頭剛做社區服務

陶皜訊的Facebook專頁在2021年8月9日成立，同年8月13日首次發帖，8月18日貼出經民聯公布七一宣言的照片。今年3月3日，陶皜訊出席民政及青年事務局局長嘉許計劃2022年頒獎典禮，由局長麥美娟親自頒獎。陶皜訊在帖文稱，2022年頭「當時我剛剛做社區服務，對所有政府部門官位職責都未搞得清」。

「原罪犯是想顛覆國家政權的人」

陶皓訊昨日（16日）在Facebook發文稱「迷途知返，吾日三省吾身」，指2019年以獨立素人出選，「我諗我係極少數認為愛國先可以愛家，而且反對訴諸暴力方式爭取改變嘅人」。他表示，加入經民聯兩年，很開心見到志同道合、有專業背景、有事業基礎、有能力的人共事，又指今次參選前擔心過不到資格審查，而現在通過，「足以證明迷途知反（返）」。

他稱：「年青人行得前，並唔係原罪犯。真正嘅原罪犯係想顛覆國家政權，反中亂港嘅人。 」

天水圍北參選人有陶皓訊、姚國威和賴月均。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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