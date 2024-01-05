區議會｜西貢區議員憂「乖巧寶寶」易污糟　專員：造價屬開心價？

西貢區議會今早（5日）召開今屆首次會議，討論提振地區經濟。西貢民政署建議在南海濱公園設內地卡通「乖巧寶寶」的立像，西貢區民政事務專員、區議會主席馬瓊芬指，「乖巧寶寶」幽默可愛搞笑，遇上困難時樂觀向上的精神相信可引來「打工仔」的共嗚，獲多位議員支持。不過，地區委員會界別張展鵬關注，「乖巧寶寶」以白色為主，在戶外環境容易變得污糟，建議採用防污材料；及建議計劃要有持續性，配合春夏秋冬不同的節日，周邊要有不同的裝飾配合。



委任區議員李嘉欣同樣擔心立像質料的承受力，她指過往西貢不少擺設，「LED去到夜晚會有幾隻字熄咗燈」，擺設受風吹雨打，要思考如何確保不會因天氣被損毀。她續指，可考慮增加西貢區特色的擺設包括天后誕廟會等，相信有連帶的宣傳作用，推廣西貢獨有文化。



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委任區議員莊雅婷則認為，「乖巧寶寶」立像的設計上可融入香港文化元素，包括港人口頭禪，不但為市民日常帶來歡樂，亦促進香港和內地之間的文化交流，另外未來需要研究如何最大化計劃成效，以避免旺丁不旺財，包括會否和附近商界合作，推動經濟增長。

至於建議在西貢市中心繪製大型壁畫「街坊百貓圖」，地委會界別議員譚竹君建議構圖會否增加西貢人日常生活百態包括水上活動等，又建議讓他們投票構圖的相，讓整個活動有更多人參與。

主席：「乖巧寶寶」造價絕對係「開心價」

馬瓊芬則回應指，白色的「乖巧寶寶」設計有起伏有不同造型，不會完全白色，仍有空間與相關工作室探討會否增添西貢元素，模型設計製作等的價錢絕對是「開心價」，會一如既往小心用公帑，「有街坊問我幾隻嘢要成百萬，大家絕對放心，係絕對絕對低於呢個價錢」。她續指知悉區議員提出設計等的建議，初步希望今年內可在海濱設置立像。

西貢民政署又建議5月舉辦「天后寶誕廟會」，計劃設市集，及邀請餐廳商戶提供折扣優惠。地區委員會界別李家良認為，要加強區內交通配套，疏導人流，建議九巴提供免費巴士，接載旅客前往西貢。

會見市民 議員憂不熟地區、政府會否提供影印機？

新一屆區議會設「會見市民計劃」，每周一次，由2名區議員當值，地區委員會界別區議員張展鵬指自己以往服務將軍澳區，但被分派去較不熟悉的西貢區當值，又關注民政事務署會否提供影印機。

西貢區議會主席、民政專員馬瓊芬指，區議員當值表是按姓氏初步安排，區議員之間可以對調，她又指新區選制度下，不再劃分細選區，地區委員會界別及委任區議員要服務全區，認為區議員趁機認識更多地區是好事。馬瓊芬又指，會見將在社區禮堂舉行，民政事務署不會提供秘書服務。