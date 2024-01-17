垃圾徵費｜黃淑嫻：不要求法團執法　想減少金錢負擔可由回收做起

民建聯連同民政事務處舉辦垃圾徵費講解會，有出席者關注購買指定袋的負擔，環境及生態局副局長黃淑嫻指，如果市民想減少金錢負擔，可以由回收工作做起，減少使用指定袋的垃圾量。



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共有13個屋苑及10條屋邨的業主立案法團、業委會及管理處代表出席今晚（17日）的講解會，環保署助理署長胡勁欣在會上講解實施垃圾徵費，包括垃圾收費涵蓋範圍、收費模式、按袋收費法例要求、罰則和應對違規垃圾的建議措施等。其中在垃圾收費實施策略，她指適應期後會以風險為本方式執法，設立專責熱線，供市民查詢和舉報，並會開發流動應用程式，供公眾舉報違規個案。而在適應期期間，對違規人士盡量給予口頭置告，不過出於的重違規，或屢勸不改的情況仍會採取執法行動。

對於故意、持續的違規情況，黃淑嫻指會由環保署和食環署執法，相信不太多違規，有都是特殊個案，如果街坊也認為為了城市值得去做，希望街坊說服身邊朋友支持垃圾徵費。

議員指回收點太少 黃淑嫻指大埔有3間「綠在區區」

大埔北民建聯區議員胡綽謙在會上指回收點太少，問到會否增加回收類別和加強回收教育，另外政府會否從源頭入手，減少商品的包裝。黃淑嫻回答指「綠在區區」接收八種回收物，大埔有3個「綠在區區」的回收設施方便市民，而局方就減少包裝和包裝管理有實務指引。

政府表示，推行後會打擊非法棄置垃圾黑點。（資料圖片）

籲提供衞生黑點 部署日後公職人員執法

有出席者問到政府會否入屋苑執法，黃淑嫻指6個月的適應期始終會過去，環保署收到資料後會分析黑點，以部署日後工作，並會以風險為本的原則跟進執法工作。她說執法是公職人員的事，不會要求私人業主立案法團執法，惟希望出席者幫忙轉告違規黑點。有出席者關心如何辨識假指定袋，使用假指定袋是否違法，黃淑嫻指市民可留意銷售點是否有獲授權零售商標誌，鼓勵市民到有信譽的商舖購買。

另外有出席者關注購買指定袋的負擔，特別是長者。黃淑嫻指，政府有經過考慮，才決定在綜援及長者生活津貼包含每月10元的津貼，亦會與老人院舍界別保持聯絡，處理他們的關注。如果市民想減少金錢負擔，黃淑嫻建議可以由回收工作做起，減少使用指定袋的垃圾量。