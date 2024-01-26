區議會｜余健強專訪：研五一黃金周辦煙火匯演　尖咀許願樹非抄橋

農曆新年將至，各區區議會振興經濟「招數」陸續起動，其中「尖咀夜繽紛」率先在歲晚上演，尖沙咀栢麗購物大道將設霓虹燈牌打卡點吸引旅客，油尖旺民政事務專員兼區議會主席余健強接受《香港01》專訪時預告，正研究五一黃金周舉辦維港水上煙火匯演，選址或於尖東對開的海面，有別於熱門的文化中心對開。中長期部署，余健強透露廟街排檔可發展為「手信街」，放寬牌照要求至售賣預先包裝的食品類乾貨。



區議會文件原本提及考慮在尖沙咀設夜光許願樹，惹來與大埔區「撞橋」疑雲。余健強澄清許願樹純屬個別議員提出，慨嘆被誤解成民政處建議活動，「吓，話我哋抄人哋，我哋無喎！無話邊個跟邊個」，惟經研究後基於安全問題已放棄許願樹的念頭。



+ 2

「尖咀夜繽紛」首選受疫情衝擊的著名地標

為帶動地區經濟，上半年連串「日夜都繽紛」活動即將啟動，其中油尖旺民政事務處建議，農曆新年前舉辦「尖咀夜繽紛」，在尖沙咀栢麗購物大道一帶設置燈飾、霓虹燈牌打卡點，同場有夜光龍及街頭音樂表演，附近商戶亦會派發消費券、賀年小食等。情人節及元宵節亦會在區内特色街道擺放大型心形氣球裝置，吸引人流。

活動主要推手、油尖旺民政事務專員兼區議會主席余健強說，構思活動時主要物色受疫情衝擊人流大減的著名地標，於是選擇頭炮「搞旺」栢麗購物大道，「我哋諗唔係好夠光，啲大樹、老樹好有氣氛，但夜晚遮咗啲燈，燃亮返嗰帶先啦」，活動將由官商民聯手，舉辦攝影比賽，附近商戶美麗華集團亦會供禮物。

+ 2

尖沙咀設許願樹被指「撞橋」 余健強：屬個別區議員提出

「尖咀夜繽紛」的建議，根據當時區議會文件備註，還有一個想法：「應候任區議員建議會考慮設置夜光許願樹，讓大家掛上心意及祝福」，惟引來有評論認為與大埔林村夜光許願樹「撞橋」，影響振興經濟成效。余健強為此解話，澄清許願樹純屬個別區議員提出，「但因為榕樹本身老，我哋又想保護佢哋……掛啲嘢上去會跌落來，有啲管理、各樣問題」，為趕及下月推出，現已放棄設許願樹的念頭。

澄清無參考其他區活動 余健強：話我哋抄人哋？我哋無

對於被指「招數」重疊，余健強提起時仍感不憤，「好老實我第一次睇到嗰啲報道，吓！話我哋抄人哋？我哋無喎，直頭無諗起嗰棵係大埔許願樹。」他又說，夜光許願樹的提議是放在文件附註，終被誤解成民政處建議推出的活動，「我哋從來都無講過，呢個都要澄清，當時無去參考人哋區做啲乜……無話邊個跟邊個。」他稱各區公布振興經濟活動前，有交換消息，知悉互相舉辦活動內容，「我哋唔係完全唔知」，即使活動類似，都會有自身地區特色元素，形容是「各有各精彩」。

+ 7

廟街乾貨排檔擬容許賣包裝食品 望發展成「手信街」

「各有各精彩」的還有廟街夜市，上月推出後坊間反應不俗，有助帶動人流，惟夜市暫訂營運至今年6月，余健強說是否延長營運，需要區議會討論後決定，亦考慮旅發局及廟街商會的意見，不過今次熟食夜市順利推行的經驗，對廟街排檔發展亦帶來方向。

廟街目前有70個小販排檔攤位，過往不時被指賣「淘寶貨」有礙吸引旅客，同時受制於持牌小販牌照列明只能出售「非食物類乾貨」，不能售賣預先包裝的食品類乾貨，余健強表明可以斟酌「廟街可以點樣拆牆鬆綁，容許賣唔同嘅貨品，成條街只要你肯換你個貨品種類，牌照唔係你嘅一個限制，商會希望變成手信街，而家就好多未必適合一個遊客拎走嘅野」，將邀請商會與攤販商討最適合售賣的產品，強調「牌照條款唔係一個障礙」。

「女人街」可拆牆鬆綁？ 余健強：留區議會討論

同樣受「非食物類乾貨」牌照規管的「女人街」29個小販攤位，可否拆牆鬆綁容許售賣其他物品呢？余健強並無「閂後門」，稱廟街有得天獨厚的位置與女人街有別，「女人街係咪咁諗呢，現有攤販佢哋係咪可以融合到呢，全部都要考慮」，將交由區議會討論建議。

五一黃金周研辦維港煙火匯演 選址研轉到尖東對開

油尖旺夜繽紛另一個焦點，是趁旅遊旺季舉辦維港水上煙火匯演，未有公布何時上演，過往放煙花都選址文化中心對開海面，余健強透露初步打算改於尖東對開的海域，不會等到暑假才起動計劃，「會唔會五一假期時候（舉辦）呢，放幾多都好睇資源，暫時唔會話傾向放好多次嗰種，成日放大家覺得無咁馨香，有時係小食多滋味」，初步打算煙火匯演只會舉辦一至兩次，未能預測開支，視乎有否贊助商可以承擔成本，相信只要選對日子，做足宣傳也會達到刺激經濟效果，強調「唔會話為放而放」。

不認同民政專員屬「小特首」或「土皇帝」

從「日夜都繽紛」活動，以至改制後的區議會、新成立的關愛隊，都看到地區行政制度由當區民政事務專員「擔大旗」，余健強坦言「頂帽多咗」，不過與區議員或關愛隊都不是從屬關係，「完全唔應該話小特首或者土皇帝啦，外界可能有啲朋友未完全掌握情況咁講。」他舉例，區議會雖由專員擔任主席，但轄下的委員會和工作小組主席都由議員出任，「我都係列席，由議員做返主持，發表佢哋言論，唔會有啲咩要問過我，反而調返轉好多嘢，『不如專員、政府你哋去做啲咩啦』，你唔會叫你老細去做嘢㗎嘛？」，強調雙方保持良好溝通關係，互相合作。

常落區聽意見 稱專員非高高在上、閉門造車

余健強透露自己每天都落區視察或了解民情，留在辦公室的時間不多，「反而有時星期六日返來做返文書嘢」，本身職責就是要接觸市民聽意見，笑言「根本無可能是高高在上、閉門造車，可能有時覺得公務員唔太易搵到佢哋，我哋聯絡資料好透明，要預約見我地都相當唔難嘅。」

陳少棠被指開會打瞌睡 余健強：觀感唔係幾好，已提點

余健強首次主持的油尖旺區議會大會月初順利完成，不過網媒《集誌社》當天報道，經民聯委任界別區議員陳少棠會議期間一度「瞌眼瞓」。余健強稱會議期間並沒有留意陳少棠打瞌睡，「就算係，都唔係一個所謂好嚴重，但係個觀感真係唔係幾好，所以我都提咗有關議員，以後要多加注意。人地有咁嘅感覺係唔理想嘅。」

至於有否違反履職監察機制，余健強只是說機制有負面行為清單，清楚列出要動用機制處理的行為。翻查清單，若區議員行為極不檢點，例如出現不當行為，或作出有負市民對區議員應有行為的期望，可構成行為失當。