美斯之亂‧拆局｜風波因主辦方回水而完結？　國際邁阿密未脫身？

燃燒接近一星期的「美斯之亂」，隨著本港主辦機構Tatler Asia今日（9日）宣布會向球迷「回水」五成，議員和球迷均大致接受賠償方案，政府的聲明也歡迎相關決定，形容是負責任的做法。不過，又是否代表風波已完結？也許政府的聲明透露了端倪。



消息指，未來的重點在於爭取國際邁阿密公布更多有關美斯缺陣的詳情。



▼2月4日 香港隊VS國際邁阿密CF表演賽▼



2月4日的表演賽，門票售價880元至4880元不等，被不少人形容是「天價」，但本港大球場仍罕見地接近爆滿，超過三萬八千人入場，大部分人都期待親睹阿根廷球王美斯上陣。惟事與願違，美斯全程「齋坐」、另一球星蘇亞雷斯雖有在場邊熱身，始終未有上陣，球賽接近尾聲，美斯不會上陣的事實擺在眼前，「回水」之聲響徹全場，素有「萬人迷」之稱的班主碧咸賽後致謝辭時，也遭球迷報以噓聲。

國際邁阿密教練賽後解釋美斯因傷未能上陣。由於今次的賽賽事獲政府1600萬元的資助，美斯「齋坐」令球迷怒火蔓延至政府。主辦機構Tatler Asia於賽事翌日（5日）即主動宣布撤回向政府的資助申請。

▼2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼



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主辦機構主動「切斷」關係 球迷怒火未熄

儘管政府與主辦方已「切斷」關係，但球迷「回水」的訴求未獲回應，加上美斯在港無落場、拒在場球交代、拒在頒獎禮接受獎盃，其冷漠表現也被批不尊重本港以至專程來港觀賽的內地和亞洲地區球迷。

而美斯周二（6日）在日本卻獨自出席記者會時，親自回應在港缺陣一事，稱檢查及經磁力共振掃描（MRI）並無驗出傷患，但周日在港時大腿內側肌肉「感到不適」。美斯和教練「唔夾口供」，更令人懷疑事件背後的原因；而他選擇離港後始交代在港缺陣原因，更推一步推高球迷的不滿。

▼2月7日 美斯在對神戶勝利船踢足30分鐘 ▼



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但最火上加油的是翌日（7日），國際邁阿密對日職球隊神戶勝利船的比賽，本港文化體育及旅遊局局長楊潤雄曾事先張揚指若美斯在日本上陣會感到不開心。而美斯確又在下半場59分鐘後備入替，並在球場上做出大量高強度的動作，包括衝刺、控球、盤扭、射球等。

賽事結束後，政府再發聲明，指美斯聲稱在港因傷不能出賽，但3日後在日本卻活躍自如上陣出賽，並在球場上作了不短時間的激烈運動，香港市民都有著不少疑問，希望主辦方及球隊能向香港市民作合理解釋，解答他們的疑問。

圖片來源：赤水河酒微博

美斯在日本的賽事前也在微博以西班牙文和中文發文解釋，稱因腹股溝有傷致未能在香港站的友誼賽中出場，並指傷處發腫並有痛感。惟不少內地網民對美斯在本港的表現和解釋不賣帳。而本地消委會短短幾日接獲逾千宗投訴，海關截至昨日中午共接獲243宗相關舉報，且成立專責隊伍負責處理評估會否違反《商品說明條例》。

之後，國際邁阿密再次解畫，也是再次強調美斯和蘇亞雷斯有傷，球會曾盡力希望可安排二人上陣，但最終因風險太大而作罷，又指球員受傷也是足球運動一部分。但風波仍未能平息，或而有擴大之勢，昨日有傳事件可能影響阿根廷國家隊3月訪華安排，甚至危及美斯在內地的代言合約。

政府發聲明歡迎Tatler Asia的賠償方案

最後，Tatler Asia在今日、兔年最後一天下午大約二時宣布向球迷「回水」門票票價五成，三月再公布詳情。過去幾天 一直與Tatler Asia商討如何善後的政府，極速在不足半小時內發聲明回應表示歡迎「回水」的決定，並形容是負責任的做法，顯示主辦方積極承擔的態度，又指公司同時公開賽事相關帳目，顯示他們已盡最大努力和誠意。

2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼



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退款一半合理 望各界理性看待商業賽事

政府消息人士指，聲明清晰反映政府接受Tatler Asia的方案，認為退款一半，對球迷屬合理安排，形容是階段性「告一段落」，也期望無論本港或內地球迷要理性看待今次的商業性質的賽事。

而多名行會成員也開腔認為「回水」一半屬合理安排，其中林健鋒指主辦方已作合理及有誠意的交代，應讓事情告一段落。

事件未完結 國際邁阿密仍要解釋

不過，政府聲明其實也留有伏線。

政府明白社會各界對事件仍存在不少疑問，特別是二月四日美斯在香港因傷不能出賽，但三日後美斯在日本卻活躍自如上陣出賽，並在球場上作了不短時間的激烈運動。政府寄望國際邁阿密CF球隊最終能向香港市民和來港觀賽球迷作合理解釋。 特區政府聲明

消息人士承認球隊是多次作出解釋，但認為始終未能解答當中最核心、也是球迷和市民心中最大疑問：「為何美斯3日內能『極速』由在本港不宜上陣，變成在東京的活躍自如？」球隊和美斯反覆聲稱的受傷解說，未能讓大家釋疑。

消息人士不否認，政府與國際邁阿密之間並無合約關係，球隊又已離開本港，若對方拒絕再交代，確實能做的不多，只能不斷「隔空」施壓，要求球會與美斯給出一個令人滿意的答案。但同時認為，今次是國際邁阿密首次海外季前賽之旅，相信如今局面也非球會管理層所願見。兼且此球會也銳意開拓市場，料也不止著眼美國本土，若不能圓滿處理今次事件，對球會未來發展未必是好事。

國際邁阿密終為美斯缺陣道歉

消息指，球迷除了要求「口水」，也有人要求球會就未有盡早公布美斯缺陣作公布而道歉，外媒今日也引述球會聲明，指球會就美斯未能在香港的表演賽上陣道歉，也算是邁出第一步，期望球會或美斯未來能交代更多詳情。

▼2月4日 美斯出席賽後頒獎禮 未有與特首握手▼



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至於會否也了解為何美斯在頒獎禮上表現冷漠、為何繞過人群未有與政府官員握手等，消息人士則說不應作太多揣測。