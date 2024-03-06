23條立法・域外效力｜涵蓋外國媒介或組織？政府：按罪行輕重釐定

政府今日（6日）公布《基本法》第23條諮詢結果，針對罪行域外效力，有意見認為，維護國家安全的法例有域外效力是相當普遍，可約束來自外國組織及媒介。政府回應時說，制定域外效力完全符合國際慣例，不過鑑於罪行輕重不一，政府會考慮到罪行性質、對國家和香港可能造成的影響等，在有需要的情況下訂定相稱、合理的域外效力。



政府今日（6日）公布《基本法》第23條諮詢結果。（資料圖片／盧翊銘攝）

有意見支持訂立域外效力 約束外國組織及媒介

根據政府公布的23條諮詢結果，大部分人支持針對某些罪行訂立相稱的域外效力，有意見表示：「政府可據此控告外國境外發表反中亂港言論者」，又認為這可加強法律的適用範圍及執法力度，甚至有團體認為可透過域外效力約束外國組織及媒介。

政府：按各情境釐定相稱的域外效力範圍

政府表示，就危害國家安全罪行制定域外效力，完全符合國際法原則、國際慣例和各國各地通行做法，實屬必要和正當，並與世界其他國家和地區一致。不過政府指，立法涉及的罪行輕重不一，涉及不同性質和情境，釐定域外效力時，會考慮到每項罪行的性質，對國家和香港可能造成的影響，並旨在處理國家安全威脅，以及不同的人士或組織可能在境外的行為。為確保每項罪類的效力範圍與罪類性質相稱，政府會逐項詳細審視，釐定效力範圍。