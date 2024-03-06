23條立法・國家秘密｜公職人員爆料或勾結外力重罰　豁免門檻很高

基本法23條立法諮詢結果今天（6日）出爐，當中有關國家秘密的罪行，因應不少意見建議加入公眾利益豁免，政府表示會考慮加入公眾利益免責辯護，未有詳細列出擬豁免情況，不過表明「門檻應該是很高」，形容大部分情況未必符合門檻。政府又說，若公職人員或政府承辦商「爆料」應罪加一等，如涉及勾結境外勢力更會有較高罰則。



基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

不少意見倡國家秘密罪加公衆利益豁免

根據政府向立法會提交的23條立法諮詢結果文件，有不少意見針對國家秘密罪行辯護理由提出建議，認為法律界定模糊，傳媒不能確定哪些報導可能被視為違法。有人認為「國家安全必定淩駕公衆知情權」，亦有人認為涉及公職人員瀆職、以權謀私、人命及重大財産損失等情況，應該獲得豁免。

政府：公眾利益豁免門檻很高 大部分情況未必符合

政府回應說，所謂的公眾利益必須很重大的公眾利益，而有關公眾利益會大於國家安全風險，形容門檻應該是很高，而不是為了單純滿足公眾的好奇心，表明大部分情況下未必符合門檻，政府會考慮加入相關免責辯護。

基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

公職人員「爆料」或勾結境外勢力擬重罰

政府亦考慮若公職人員或政府承辦商，在沒有合法權限下披露憑藉其身分獲取或管有，而明知屬國家秘密的資料、文件或其他物品，應罪加一等。同時，亦考慮如果干犯「非法披露看來屬機密事項的資料」罪時，涉及勾結境外勢力，都應罪加一等。政府亦考慮就涉及勾結境外勢力的「某些建議罪行」，適用較高罰則，換言之即是重罰。

政府考慮就保護國家秘密，仿效《官方機密條例》第 22 條，引入類似「資料的保障」的條文，翻查《官方機密條例》第22條，公務人員或政府承辦商若憑藉身分管有或控制沒有合法權限的資料，並披露即屬犯罪。

條例草案將會詳細定義「國家秘密」，在決定罪行細節時，會充份考慮保障個人權利和自由，特別是言論和發表自由的權利的重要性。