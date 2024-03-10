23條立法｜政府強烈譴責香港自由委員會基金會　恫嚇籲美制裁官員

政府今日（10日）發聲明，強烈譴責香港自由委員會基金會要求美國對中央和特區官員，特別是參與23條立法的官員實施制裁，「妄圖恫嚇他們，完全漠視特區正當立法程序，充分顯示其卑劣用心」，形容基金會是反華組織，誣衊抹黑23條草案，警告可能干犯國安法「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。



政府今日（10日）發聲明，強烈譴責香港自由委員會基金會要求美國對中央和特區官員，特別是參與23條立法的官員實施制裁。（資料圖片廖雁雄攝）

政府發言人表示，身處海外被通緝的許穎婷是香港自由委員會基金會骨幹成員，形容組織多次發動反華行動，包括要求制裁中央及特區官員，要求關閉香港駐美經貿辦等，「該組織早前口口聲聲說自己並不反華，顯然不符事實。市民要認清他們的真面目。」發言人又稱，香港自由委員會基金會的行徑印證23條草案中，建議針對被控危害國家安全罪行潛逃者措施的必要性，包括禁止向潛逃者提供或處理資金、撤銷特區護照等。

發言人重申，草案尊重和保障人權，特區政府會繼續無畏無懼維護國家安全，盡早完成立法工作，早一日完成立法，國家安全受威脅的風險便少一日。