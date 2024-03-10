23條立法｜披露看似機密罪　林定國：針對公職人員放好鬼似嘅流料

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（10日）星期日繼續加開會議，審議《基本法》23條立法的條文，當中國家秘密罪提到「非法披露看來屬機密事項的資料」都屬違法。律政司司長林定國解釋，罪行針對公職人員「放好鬼似嘅流料」，舉例指政府保安部門人員，偽造文件訛稱有國家派軍隊攻擊香港，就算資料失實，但由於該人士是公職人員，增加了資訊可信性，或會引起社會動亂。



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非法披露看似機密罪 林定國：公職人員放假機密會引起社會不安

委員會今日（10日）審議「非法披露看來屬機密事項的資料」罪行條例。林定國解釋，條例針對的是公職人員「放流料」，而該「流料」又「好鬼似」，他舉例指，有政府保安部門人員偽造文件訛稱有國家即將派軍隊攻擊香港，「呢個好明顯係假嘅......呢個嘅遺害喺邊到呢，因為佢係公職人員啊嘛，如果係扮流料，放啲假嘅機密出去，人哋信以為真嘅話，你會引起社會動亂同社會嘅不安，造成國家安險㗎嘛。」

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如何判斷看似機密？林定國：難訂具體考慮因素

不過，會上有多名議員關注關注如何判斷資料是否看似國家秘密，民建聯黃英豪詢問當局是否有客觀標準判斷，「佢主觀睇起嚟唔係秘密，但控方呢又話從佢嘅角度嚟話係秘密」；經民聯林健鋒表示，部分人可能為「搏眼球」或搏取利益，發放假資訊，引起社會恐慌。

署理首席政府律師梁文豐表示，擁有或曾經擁有公職人員身份之人士，因其身份可以經常接觸到機密資訊，倘該名人士聲稱某些資料是機密，對公眾來說有高可信性，而條例則是針對該身份的人士透過發放所謂的機密消息，而實際上僅是為了危害國家安全，他重申：「呢條罪嘅關鍵唔係啲消息係真定假，而係你利用咗公職人員嘅身份去發布一啲消息，而想危害國家安全。」

林定國就指，難以訂下具體考慮因素，必須整體檢視情況，包括放發資訊的傷害性和影響範圍。鄧炳強又強調，如果相關人士無危害國家安全的意圖，就不會墮入今次草案的法網，但不排除要負上其他刑責，例如公職人員行為失當。

倘有公職人員因個人原因而發放確信是真實的機密文件，但該名人士沒有危害國家安全的意圖，該人士是否仍受免責辯護保護？保安局副秘書長廖李可期表示，違反條例中指明「不論該資料、文件或物品是否屬實，該人士即屬犯罪」，「點都係死㗎啦，爭在邊條罪。」（梁鵬威攝）

不知看似機密可免責？保安局：點都係死㗎啦，爭在邊條罪

條例列明如果被告既不知道亦無合理理由相信資料屬看似機密，即可為免責辯護。民建聯周浩鼎關注，倘有公職人員因個人原因而發放確信是真實的機密文件，但該名人士沒有危害國家安全的意圖，該人士是否仍受免責辯護保護？保安局副秘書長廖李可期表示，在這情況下， 該名人士除違反公務員守則外，亦違反條例中指明「不論該資料、文件或物品是否屬實，該人士即屬犯罪」，「因此呢，佢做咗嗰樣嘢呢，佢點都係死㗎啦，不過係爭在喺邊條到我哋可以入到佢罪。」

葉劉淑儀追問，如果公職人員發放一些「無傷大雅」的假消息，例如訛稱《財政預算案》將派3萬元，令公眾空歡喜一場。鄧炳強說，雖然不違反該條文，但會違反其他條文如公務員守則等。（梁鵬威攝）

訛稱政府派3萬元令公眾空歡喜違法？鄧炳強：不違反23條

新民黨的葉劉淑儀關注，如果發放真實但不會危害國家安全的消息，在該條文下是否不屬違法。保安局局長鄧炳強說，無論消息是真或假都屬違法，但如果「放料」的程度達到國家秘密級別，或違反更嚴重罪行。

葉劉淑儀追問，如果公職人員發放一些「無傷大雅」的假消息，例如訛稱《財政預算案》將派3萬元，令公眾空歡喜一場。鄧炳強說，雖然不違反該條文，但會違反其他條文如公務員守則等。