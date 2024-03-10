23條立法｜立法時間太短？港澳辦王靈桂：只要符合程序一切都正確

立法會法案委員會正審議落實基本法23條立法的《維護國家安全條例草案》。草案由諮詢結果出爐至提交立法會首讀二讀，僅花3天時間。港澳辦副主任王靈桂今天（10日）在北京出席兩會期間，被記者追問立法時間是否太短，他表示，立法的時間取決於立法的實效，只要符合立法程序要求，一切都應該是正確的。



「政治委任官員國家事務研修班」結業儀式，國務院港澳辦副主任王靈桂致辭。（行政長官辦公室）

王靈桂：香港國際金融中心地位不可能是遺址

身兼全國政協委員的王靈桂在北京出席會議期間，被問到社會有人擔心23條立法影響言論自由和外資來港，王靈桂說留意到特區政府已經發表非常全面和詳細的說明和解釋，他完全同意有關解釋。

對於外界有聲音質疑香港成為「國際金融遺址」，王靈桂說香港國際金融中心地位不可能是遺址，有祖國堅定的支持和廣闊的市場，有香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，香港未來一定會更加美好，明天一定會更加繁榮。他又提到中央會堅定支持香港繁榮經濟，提振信心，這是中央的積極政策，請務必放心。