23條立法｜破壞公共設施條文不包交易所？　保安局：定義彈性

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今天（10日）連續第三日開會，下午保安局局長鄧炳強簡介「危害國家安全的破壞活動」的草案，會上多名議員關注條文是否涵蓋聯交所、貨櫃碼頭等非公共設施，但又對香港日常運作重要的經濟設施。保安局副秘書長廖李可期認為，公共交通工具或設施的定義「Flexible」（彈性），相信條文已涵蓋到需要涵蓋的公共設施，不過她承諾當局會再作研究。



立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日（10日）星期日繼續加開會議，審議《基本法》23條立法的條文。經民聯林健鋒憂破壞活動條文百密一疏，倡加入交易所。（梁鵬威攝）

林健鋒憂破壞活動條文百密一疏 倡加入交易所

《維護國家安全條例草案》列明，危害國家安全的破壞活動，包括任何人損壞或削弱公共基礎設施，最高可判監20年，如涉及勾結外國勢力可判終身監禁。

經民聯林健鋒表示，2019年的社會動亂時，社會上很多設施被破壞，對市民生活造成影響，提到香港有很多與公共服務相關的行業，如聯交所、交易所等，都是香港社會及經濟發展重要的一環，擔心現時的草案仍是百密一疏，建議將上述設施列入草案當中，以作防範之用。保安局副秘書長廖李可期表示，條例特意以「不窮盡」的方式表達公共服務及設施，「因為我哋知點寫都唔會寫得曬。」

張宇人關注是否規管貨櫃碼頭 保安局似乎被考起

自由黨張宇人反駁，貨櫃碼頭不屬於公共設施，但對香港日常運作有極大影響，舉例指倘有不法之徙在碼頭入口「整沉咗一架船」，令到貨櫃碼頭無法如常運作，「對國家、對香港嚟講都係一個癱瘓」，詢問這是否受「危害國家安全的破壞活動」條文規管。保安局似乎被張宇人提出的情景題考起，廖李可期稱：「如果我而家咁樣睇，似乎（條例）b（公共基礎設施指位於特區的公共交通工具或設施，包括機場及相關設施）嗰到呢......都會係似嘅......我會咁講，（貨櫃碼頭）係一個交通設施，因為佢係一個港口嘅設施。」

不過張宇人不滿其答覆，隨即反駁指：「但係貨櫃碼頭唔係一個公共交通嚟㗎，你係得啲船嚟到，得啲貨嚟到，喺到上落貨。但對我哋（香港）嚟講係好緊要。」他續提出其他事例，詢問如有人衝擊本港聯繫匯率等，條文是否可涵蓋。著保安局要再仔細研究條例涵蓋範圍。

廖李可期認為，公共交通工具或設施的定義「Flexible」（彈性），相信條文已涵蓋到需要涵蓋的公共設施，不過她承諾當局會再作研究。保安局局長鄧炳強說，條文屬大包圍，亦有很多金融方面的條例可套用。