23條立法｜「龍友」影軍事禁地賣相違法？鄧炳強：純粹影相不犯法

立法會法案委員會今日（10日）繼續審議為基本法23條立法的《維護國家安全條例草案》。有議員反映有「龍友」（攝影發燒友）擔心到添馬艦軍事禁區外拍攝再賣相，會觸犯「間諜活動」。保安局局長鄧炳強回應說，在禁區門口經過、純粹影相的話，不會構成間諜活動罪。



有議員關注私人土地被政府劃分為禁區後，會否按收回土地準則賠償予土地擁有人。律政司司長林定國表示，劃分為禁區不代表政府會奪取土地擁有權，故不涉及收地賠償。



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楊永杰：「龍友」擔心影軍事禁地賣相違法

立法會《維護國家安全條例草案》委員會就「間諜活動」罪行條文審議。「A4」聯盟立法會議員楊永杰表示，有「龍友」向他反映，收錢到軍事用地等禁地外拍攝，即使絕無危害國家安全的意圖，都擔心會否違反「間諜活動」罪行，「有啲龍友（攝影發燒友）同我講，如果有個人叫我去影相，當然，有機會佢唔知嗰個係一個間諜，派佢去影相，啊你影下添馬艦軍事基地啦，作為背景，交畀我，呢個龍友又無呢啲意圖，收咗錢。」

選委界陳紹雄就同類情境補充指，拍攝照片或短片以獲取報酬對「龍友」來說是普通不過的行為，但背後負責支付報酬的組織或團體圖謀不軌，當局會如何執法及如何防範？

鄧炳強：純粹影相不構成間諜罪

鄧炳強表示，在門口經過、純粹影相的話，不會構成間諜活動的罪行。他又指，軍事禁地多數位於山位，行山的市民或會誤闖入其中，只要沒有危害國家安全的意圖，則不會違反條例，不過鄧炳強提醒仍會違反進入禁區的法例。署理律政專員蕭敏鏇表示，倘「龍友」將禁區外的照片出售予明知有危害國家安全意圖的組織或團體，該行為受現有法例規管。

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私人土地被劃禁地會否賠償？林定國：不會奪取擁有權

會上亦就「禁地的宣布和守衞的授權」的條文審議，當中列明當行政長官合理地認為某地方為禁地，是為了維護國家安全所需，可命令宣布該地方為禁地。

民建聯黃英豪關注，倘該禁地為私人土地，當局會否按土地收回準則向土地擁有人賠償。林定國表示，劃出的禁地可以是不屬於政府的地方，但不代表政府會奪取該處土地，並轉移擁有權至政府，故不會觸及強制收地等事宜，所以不會涉及賠償事宜。委員會主席廖長江向黃英豪笑稱：「所以你唔洗擔心你屋企。」