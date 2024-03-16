糯米｜湯圓、飯糰吃過量易胃痛脹氣！5方法緩解　宜配兩蔬菜同食

．食用糯米過量，難消化易引發腸胃不適

．糯米料理趁熱吃，才好消化、溫補養身

．搭配高水溶性纖維食物吃，幫助腸胃道蠕動



糯米是常見的糧食，被廣泛運用在飯糰、湯圓、油飯、粽子、米糕、年糕等食物中，不過，只要一不小心吃太多，就會鬧胃痛或肚子痛。因為糯米是支鏈澱粉組成，黏性很高，不容易被身體的酵素分解，過量食用，容易導致胃痛、脹氣、泛胃酸等問題。建議可採取5方法緩解改善。

糯米這樣吃會較健康：（按圖了解）

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1. 增加咀嚼次數

人體能夠處理澱粉的酵素僅存在於口腔跟小腸，所以，當你吃了大量澱粉，特別是支鏈澱粉較多的糯米，建議要放慢速度，慢慢咀嚼，且增加咀嚼的次數，讓糯米充分與口腔的澱粉酶混和，才不會增加胃的負擔。尤其不要一口氣食用過多，以粽子為例，份量大的一天一顆，份量小的一天兩顆即可。

2. 搭配白蘿蔔、椰菜

在吃糯米之前，可以先吃一些蔬菜墊在胃裏，特別是白蘿蔔及椰菜（高麗菜）。這兩種蔬菜含有相當豐富的消化酵素，而且是處理澱粉的糖化酵素，可以幫助吃進去的澱粉消化與分解。所以，吃湯圓、粽子、年糕等食物時，不妨炒盤椰菜或煮白蘿蔔湯一起享用，腸胃會更舒服。

3. 將糯米煮到糊化

在中醫角度來看，糯米性味甘溫，有補中益氣、健脾養胃、止虛汗功效，特別適合脾胃虛寒的人食用。重點是要將糯米熬煮到糊化、成粥後，其支鏈澱粉結構被破壞、變得更好消化後，才有補氣的作用。建議可以跟紅棗、枸杞、生薑等溫補食材一起料理，達到祛寒、養血、益氣的效果。

4. 糯米料理要趁熱吃

糯米中的支鏈澱粉，冷掉後會凝結在一塊，又稱為澱粉老化，讓口感變硬，加重消化的負擔，所以，吃糯米食物時，不管是湯圓、麻糬、肉粽、米糕、年糕等，建議要趁熱吃，除了更好消化，溫補養身的功效比較好。

5. 搭配較好消化的食物

雖然糯米比較難消化，但可以跟好消化的食物一起進食，譬如粽子可以包香菇、竹筍、栗子、蛋黃、肉類等；湯圓包紅豆餡、黑芝麻餡，或是煮包肉的鹹湯圓與茼蒿一起吃；吃米糕時，可以搭配高纖維，特別是水溶性纖維高的木耳、秋葵、蘋果、香蕉等同食，幫助腸胃道蠕動，且更營養均衡。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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