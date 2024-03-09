橙營養｜抗癌護心防皺紋7好處 1個=1天維他命C所需 胃酸多要點食
撰文：中天新聞網
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橙不僅含有多種維他命，更是美國癌症學會認定的30種抗癌蔬果之一，具有對抗炎症、強化心臟血管、使膽固醇下降等好處，不過胃酸多者應避免在飯前食用。
根據台灣癌症基金會指出，橙富含維他命A、B、C、D等，可增強生理活性，對抗炎症和病毒，強化心臟血管、增進血液循環，加強血管彈性，使膽固醇下降，「一個鮮橙便可供應一日維他命C的需要」。
橙的瓣皮富含維他命C，纖維也多，可美白防止黑色素生成，使皮膚潤澤，預防老人斑、皮膚早衰及皺紋，所含礦物質鉀、錫與鎂，可預防高血壓，葉酸可降低動脈粥樣狀和硬化的危險。
橙的維他命C和B-胡蘿蔔素是強效的抗氧化物質，可減少血管壁的氧化壓力，保護血管而減少膽固醇的堆積。不過，台灣癌症基金會提醒，胃酸多者應避免飯前一小時食用橘子，改飯後吃，胃酸少者則是飯前後均可。
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