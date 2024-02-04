護胃飲食｜胃酸倒流別吃粥喝牛奶？即睇7大養胃迷思多吃秋葵/豆腐

．吃飯細嚼慢嚥、三餐定時定量，切忌暴飲暴食

．山藥、秋葵，有助保護或修補胃黏膜

．飯後散步10至30分鐘，幫助消化



現代人常有胃痛、胃脹氣等胃部不適問題，相當惱人。究竟哪些飲食或生活習慣會傷胃？吃甚麼食物可以顧胃？常見七大保胃問題，由台灣新北市立土城醫院營養治療科營養師吳宜真指點迷津。

要好好呵護你的胃，以下7件事還是早點了解好！（按圖了解）

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Q1. 哪些飲食或生活習慣會傷胃？

現代人生活忙碌、工作壓力大，時常空腹或一次大量進食，容易造成胃酸分泌增加，引起胃脹氣、胃炎或胃潰瘍等問題。尤其嗜吃蛋糕、甜點、含糖飲料等甜食，或是炸雞排、鹹酥雞等油膩食物，以及含有咖啡因等刺激性食物，均可能引起胃部不適。如果三餐不定時、常應酬大吃大喝、吃消夜、吃飯囫圇吞棗、不細嚼慢嚥，更易引起胃脹氣、胃炎等症狀。

Q2. 保胃顧胃，吃哪些食物或料理？

為了保胃顧健康，建議多吃優質蛋白質食物，魚肉、雞肉等白肉、豆腐等豆製品；可多吃山藥、秋葵等富含黏液食材，也可多吃椰菜等十字花科蔬菜，可促進黏膜蛋白分泌，降低胃酸分泌，減少胃酸倒流，建議烹煮時採用汆燙或涼拌方式，均有助保護或修補胃黏膜功能。

牛、羊、豬等紅肉食物要少吃，因紅肉的消化時間長，胃排空時間久，會增加下食道括約肌壓力，進而易引起胃酸倒流；洋蔥、糯米、韭菜、碳酸飲料等也容易引發胃脹氣，不宜吃太多；更要少喝湯、飲料等易引起胃酸倒流的食物，減輕胃部不適。大家冬天常會吃薑母鴨、麻油雞，但此類食物油脂量高，會造成胃的負擔，宜適量食用。

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Q3. 有胃病的人，為甚麼不可吃粥？

胃病的型態十分多元，並非所有的胃病都不能吃粥。都市人常見的胃酸倒流、胃潰瘍，就不建議吃粥，因粥品較稀，食用後會增加胃酸分泌，恐讓病情更加惡化；若是罹患急性腸胃炎的病人，沒有胃酸倒流症狀，則可以吃粥，讓胃多休息。

Q4. 喝牛奶可以護胃嗎？

依相關文獻或研究，並沒有「喝牛奶可以護胃」的說法。牛奶屬於液體，喝太多牛奶，恐致胃酸分泌增加，容易引起胃酸倒流，一旦出現喉嚨有異物感、胸口灼熱等症狀，須多加小心，但如果沒有胃酸倒流，就沒有這方面的禁忌。

Q5. 坊間流傳喝苦茶油、芝麻油、亞麻仁油可顧胃，真的嗎？

研究發現，苦茶油、芝麻油內含有芝麻素，可以保護胃黏膜，降低胃黏膜的損傷程度；亞麻仁油含有亞麻仁油酸，也可以抗發炎及抑制胃酸分泌，確實可以透過攝取油脂保護胃，但相關研究並未建議攝取量，平時只要有吃就好。

即使建議攝取油脂可以保護胃健康，但通常不會直接要求大家喝油，「直接喝油並不會顧胃」，而是用苦茶油、芝麻油、亞麻仁油取代烹調用油，或是拌入生菜沙律一起吃。有些人的胃較敏感，如果直接喝油，恐增加腹瀉的機會。

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Q6. 預防胃病，生活作息如何調整因應？

要顧胃，務必要調整生活作息，首重三餐定時定量，切忌暴飲暴食，如果三餐無法定時，建議在餐與餐間，可以吃一些餅乾、麵包等，份量應節制，只吃7分飽。吃東西要細嚼慢嚥，不要邊吃飯邊說話，避免吞進大量空氣，以減少胃脹氣。睡前盡量不要過度進食或吃消夜，避免增加胃的負擔及胃酸倒流機會。

若有吸煙、喝酒、睡眠品質不佳及肥胖等，也易引起胃酸倒流，讓胃部不適症狀更惡化，因此必須戒煙、戒酒、減重。平時要適時紓壓，不要穿太緊的衣服、褲子，避免壓迫到胃影響消化，避免發生胃酸倒流。

Q7. 不可做哪些傷胃運動？

哪些是護胃運動？剛吃完飯，不要立即做會增加腹部壓力的負重運動，如舉重、仰臥起坐等，也不要做會跳上、跳下的運動。要從事這些運動，建議應於飯後2至3小時，待食物消化完後再做比較好，飯後建議可以慢慢散步10至30分鐘，或從事緩和式瑜伽，幫助消化。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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