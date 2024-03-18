雞蛋冷知識｜紅殼蛋比白殼蛋營養？營養多寡2關鍵 蛋殼2情況勿買!

不少人可能會認為，紅殼蛋價格貴一點，所以營養價值相對較高？這說法正確嗎？



雞蛋營養2大關鍵：飼料與雞隻健康狀態

台灣行政院農委會指出，蛋殼顏色和蛋的營養之間並無直接關連，顏色不同主要與雞隻的品種及遺傳有關。雞蛋的營養取決於雞隻的飼料供應與健康狀態，而不是只看蛋殼顏色或體積大小。

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紅殼蛋價格偏高 跟營養價值無關

賣場盒裝水洗蛋價格相差甚多，許多民眾以為，雞蛋價格愈貴，愈有營養價值，其中紅殼雞蛋又貴了一些。農委會指出，白蛋來源以來亨雞為主，生蛋速率高，成為市場上蛋雞的主流，而生產紅殼蛋的雞種較少，如伊莎、洛島紅、海蘭等雞隻生下來的蛋，因數量也會隨之減少，所以市售的紅蛋價格相對高了些。

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台灣食藥署指出，雞蛋本身的營養價值，取決於雞隻所食用的飼料與健康狀況，雞蛋富含蛋白質、卵磷脂、維他命及礦物質等多種營養素，且容易被消化吸收，屬於營養、經濟的天然食品。

至於蛋黃顏色，則與雞隻品種、飼料配方等因素有關，例如餵食黃色粟米、青綠飼料、β-胡蘿蔔素等成分，就會改變蛋黃顏色，讓蛋黃顏色更深，在微量營養素可能有一些小差異，但主要的蛋白質成分則差不多。

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蛋白、蛋黃都要吃不可偏食 蛋殼表面有這現象勿購買

蛋黃和蛋白的營養不一樣，蛋白熱量較低，且幾乎不含脂肪，蛋黃則有豐富的脂肪，同時也含有較多的脂溶性維他命和微量營養素，建議不可挑食，只吃蛋白，才能獲得均衡營養。

依據台灣衛福部國健署「每日飲食指南」建議，一般健康人可以每天吃1顆蛋，如果有膽固醇過高、曾罹患動脈血管硬塞、肥胖或是脂肪肝患者，則需注意雞蛋的攝取量。

買雞蛋留意2大重點：清潔度及完整度

台灣食藥署提醒民眾，購買雞蛋時須注意蛋殼的清潔度及完整度，蛋殼上有很多肉眼看不到的毛細孔，表面上若有裂縫或殘留雞屎，細菌容易進入蛋液中，形成風險。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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