宵夜食物｜雞蛋、奇異果營養師推6食物助眠零負擔　香蕉要吃綠色

熬夜追劇或者是下班較晚，相信大家都會半夜肚子餓，這時候內心的天人交戰真的很痛苦，不吃晚上可能會餓到睡不著，吃了心裡罪惡感又好重怕胖，對此，營養師分享6種適合當宵夜的食物。



台灣營養師王證瑋在Facebook發文分享，六種適合在宵夜時段吃的健康食物，讓大家能不用忍受飢餓之苦還可以一覺好眠！

6種適合當宵夜的食物（按圖👇👇👇）

+ 6

1. 綠香蕉：綠香蕉含有膳食纖維及抗性澱粉，不僅可以增加飽足感，並能調節血壓及血糖，另外，綠香蕉含色胺酸及礦物質鎂，可以讓您好入睡。

2. 奇異果：毛茸茸的奇異果是熱量較低且富含膳食纖維的水果，除了增添飽足感外，更有研究指出奇異果含有血清素，對於睡眠有很大的幫助。

3. 豆漿鮮奶：豆漿加牛奶，動物性加植物性蛋白，好喝又營養，蛋白質補充可以幫助肌肉修復及預防肌肉量減少，而牛奶也可以幫助神經傳導物質的生成，穩定情緒及幫助入睡。

4. 希臘乳酪：濃稠的希臘乳酪是蛋白質較高的乳酪產品，可以添加飽足感外，其中含有鈣及酪蛋白，一是幫助神經傳導物質的生成，另一是減少肚子的飢餓感。

想一覺好眠，飲前不妨飲用這些飲品：（按圖了解👇👇👇）

+ 29

相關文章：失眠｜讓大腦啟動睡眠機制 4款飲品可助眠 牛奶可與「它」同飲

5. 毛豆：取得方便又好料理的毛豆，加點調味料就很美味，是非常好的宵夜選擇，毛豆的蛋白質含量豐富，且其中的色胺酸比例高，協助轉換成褪黑激素，穩定神經、幫助入睡。

6. 雞蛋：一個簡單的水煮蛋、蒸蛋就是種美味的宵夜餐點，雞蛋的營養豐富，蛋白質、飽足感一次滿足，還沒有過多熱量的負擔喔！

王證瑋表示，若在深夜時想吃點小東西來解嘴饞及飢餓感，不妨可以吃點簡單、低卡、無負擔的食物，不僅可以滿足口腹之慾，還可以睡前補充幫助入睡的營養素，以上六種適合在宵夜時段吃的健康食物，提供給大家參考，希望大家都能健健康康，一覺好眠！

延伸閱讀：

「吃宵夜少喝水」老爸10大壞習慣曝光 這項最要命！恐致9疾病

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」