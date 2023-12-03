微波爐禁忌｜小心雞蛋變炸蛋！3類食物忌微波爐加熱 番茄不能叮

微波爐加熱食物非常方便，按個按鍵設定加熱時間，熱騰騰的美食即可上桌，不過卻也經常發生雞蛋變炸蛋、機器爆炸等事故。



因此並不是每道食物都可以放進加熱，台灣電力公司提醒「3類」食物萬萬不可微波！

按圖看使食安中心提醒使用微波爐烹煮或翻熱的注意事項：

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台灣電力公司在Facebook指出，由於微波爐原理是透過微波的電波，讓食物中水分子震動摩擦生熱，加熱後食物內的水變水蒸氣，內部壓力及體積逐漸增加，殼膜的存在可能會讓水蒸氣無法散出，使食材承受不住爆裂開，因此不是任何食物都能微波加熱，「帶殼、膜、皮」的食物千萬不能微波。

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台灣電力公司舉例螃蟹、蝦子、雞蛋、香腸、栗子；帶皮的水果則有番茄、提子、整顆蘋果等通通不行使用微波爐加熱，提醒民眾務必注意，別因為一時的疏忽讓微波釀危機。

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