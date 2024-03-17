為何雞蛋不要用水洗？打蛋後現血塊不能吃？台農委會一文拆解

雞蛋可以料理出許多簡單但卻好吃的料理，也因此經常在餐桌上出現。



不過就有台灣網友在網路上表示，有時候打開雞蛋後發現「裡面有血」，讓她嚇一跳，質疑雞蛋是否發生變質，因此上網詢問網友，引起網友討論。

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打蛋後出現血塊

台灣一名女網友在Facebook上發問附上照片，照片中可以發現蛋黃旁出現鮮紅色血塊，讓她著急詢問網友「打蛋後呈現紅紅地那部分請問知道是怎麼了！！！」，引起網友們熱議，不少網友紛紛留言表示，「如果是我看到會不敢吃欸」、「我也買過這種蛋，不敢吃」、「第一次看到」、「常看到，還是可以吃的」、「趕快去買彩票」，有內行的網友則指出為「血斑蛋」。

網友打蛋出現紅色血塊。（Facebook@全聯消費經驗老實說）

「血斑蛋」是什麼？

但其實過去，台灣行政院農委會就曾經發文解釋，「血斑蛋」的形成原因，是母雞在排卵過程中血液或上皮組織移至蛋黃或蛋白處，並隨著蛋的形成而包覆在蛋內，被稱作血斑蛋或異物蛋，「雖然為異常，並不影響食品安全」，「但會影響保存期限」，屬於少數發生狀況，並於CAS洗選蛋標準中應予剔除。

台灣農委會建議「黴斑蛋」不要食用

而台灣農委會也談到消費者最常遇到的異常蛋狀況是「因運輸而造成的裂殼蛋」，因裂痕而於儲存期間受微生物黴斑污染所致，稱之為「黴斑蛋」，這類的蛋則是建議民眾不要食用。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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雞蛋買回家要洗後再放雪櫃嗎？

而台灣農委會也解釋，消費者買回家的雞蛋，建議不要清洗，而是直接放入雪櫃保存，在挑選雞蛋時，也建議挑選蛋殼乾淨無髒污的雞蛋，回家後可以以乾淨的布擦拭後，放入雪櫃內保存，但不可用水清洗，原因是若消費者購買的是洗選蛋，已經過專業洗選，雞蛋是乾淨的，可以直接放入雪櫃保存。而若不是洗選蛋，雞蛋表層本身就有保護層，可以防止微生物污染雞蛋。

為何雞蛋不要用水洗？

如果回家沒有洗選蛋的專業清洗流程，不僅無法將蛋清洗乾淨，還可能會破壞雞蛋的保護層，讓微生物生長而產生黴斑。

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