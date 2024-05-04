砧板清潔｜消毒除臭只需2便宜小物！洗砧板忌用熱水 發霉怎辦？

砧板是廚房必備的器具之一，然而因為廚房時常溫熱潮濕，容易產生發霉的問題。由此，該如何挑選砧板以及如何清理掉砧板上的霉斑也成為了許多人的居家難題。近日便有Youtuber發文分享自己的砧板清潔、保養妙招，且也熱心建議民眾應選擇「這款」砧板，可以有效解決發霉問題。



台灣「Youtuber豆豆媽咪」以影片「砧板挑選、清潔小妙招」為題分享自己的砧板保養秘辛。首先，豆豆媽咪建議，民眾家中砧板應至少分為2塊，將熟食、生食分開處理，才能有效避免交叉污染。而她也透露自己家中共有四塊砧板，分別用來處理生肉及海鮮、蔬菜、水果、熟食，而民眾雖然不需像她一樣將砧板分成這麼多塊，仍建議謹記將生食、熟食分開即可。

砧板清潔方法（按圖了解👇👇👇）

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豆豆媽咪分享，由於砧板是最直接接觸食物的器具，每次使用完砧板後，「清潔」的步驟非常重要，而她也會將清潔步驟分成清洗、消毒兩部分。

一、 清洗

先將海綿沾上洗潔精，並將砧板上的髒污及油漬清洗乾淨。若是切肉品、海鮮，則建議一定要用冷水先將血水去除，由於蛋白質遇熱會凝固，若在清洗時使用熱水，髒污便會卡在砧板上，無法清洗乾淨。

二、消毒

由於鹽巴有殺菌的功效，在清洗完砧板後，可撒上適量鹽巴，並以切半的檸檬直接刷上砧板，透過檸檬除臭的效果去除砧板上的腥味。刷洗乾淨後再以清水沖洗，並用熱水燙過擺著晾乾即可。

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砧板發霉怎麼辦？

由於香港、台灣是高溫、潮濕的環境，而廚房更是潮濕悶熱，不少民眾難免會有砧板發霉的困擾。豆豆媽咪指出，若是拿砂紙將砧板表面霉斑去除，雖然表面已看不見霉斑，但霉斑其實早已深入在其中，仍有殘留霉菌、毒素的可能。建議大家若發現家中砧板發霉，不要再捨不得更換，建議丟掉換新的比較合適。

砧板怎麼挑選

豆豆媽咪表示，大多數民眾選擇的木質、竹製砧板容易有發霉問題，塑膠砧板則容易在刀子摩擦時產生塑膠碎屑，而金屬砧板雖較不容易產生發霉的狀況，但當刀子摩擦到金屬製品時，也很有可能會有鈍掉的情況發生。

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而她也推薦了自己的愛用砧板「不吸水抗菌砧板」，表示與前述砧板最大的不同為是以原木纖維高溫壓縮製作，由於製作時將砧板材質壓得非常密，表面是沒有毛孔的，也因此在使用時因為不會吸水，不易有染色、發霉的問題發生。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：別用熱水洗砧板！髒污、血水全卡在上面，達人用「2便宜小物」徹底清潔消毒】

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