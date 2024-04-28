防宿醉食物｜護肝排毒營養師6招防宿醉不適 酒前酒後補充6類食物
撰文：健康2.0
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在節慶聚會或應酬上，許多人難免會喝上幾杯，但隔天隨之而來的宿醉感，經常讓人痛苦不堪。對此，台灣營養師彭逸珊分享緩解6妙招，在喝酒前後攝取特定食物與營養素，可有效緩解飲酒後的不適感，幫助大家減少飲酒對身體的負擔。
喝酒前：一定要吃東西
在喝酒前，彭逸珊建議一定要先吃東西，食用含有蛋白質和油脂的食物，如鮮乳、乳酪、肉類等。
喝酒前：補充維他命B雜
由於酒精代謝需要消耗大量的維他命B雜，因此在飲酒前先行補充是有益的。
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喝酒前：補充特定營養素
薑黃、穀胱甘肽、牛樟芝等成分雖然沒有解酒的功效，但具有抗氧化和保護肝臟的效果。
喝酒後：多喝水
飲酒後，多喝水是很重要的。水分可以幫助酒精代謝，並避免脫水引起的不適感。
喝酒後：多吃抗氧化蔬果
除了喝水之外，攝取富含抗氧化物質的蔬果也是不錯的選擇。多吃西蘭花、洋蔥、羽衣甘藍等，可以幫助肝臟排毒，減輕酒精對身體造成的負擔。
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喝酒後：多休息
宿醉狀態下的睡眠品質一定不好，因此，多休息可以幫助身體恢復。
彭逸珊提醒，分享以上方法的用意並非是在教大家如何豪飲不醉，適量小酌可以怡情，但每天飲酒則會傷肝傷身，呼籲民眾注意飲酒的頻率和數量，以維護身體健康。
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