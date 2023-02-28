砧板清潔｜砧板愈洗愈髒滋生細菌？專家教正確洗砧板方法忌用熱水

砧板是每戶人家中都必備的用品，但你知道嗎？



如果使用砧板後清潔不當，容易導致細菌滋生，甚至會成為食物中毒的原因！對此，專家就建議，生食、熟食盡量分兩塊砧板，最好是可以再區分一個專門切蔬果的，另外清洗得要用冷水洗，不要用熱水。

使用砧板秘訣（按圖了解👇👇👇）

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使用砧板務必生熟食分開、正確清潔

台灣海洋大學食品安全與風險管理研究所莊培梃助理教授表示，生食與熟食應該使用不同砧板，且用後立刻仔細清潔，他建議家中最少準備兩塊砧板，一個專門切生肉等生食，另一個專門切熟食，例如熟滷味等食品，避免生食上的微生物交叉污染傳到熟食，若能準備第三個砧板處理蔬菜會更好，而生熟食的砧板可以做標記，或直接以不同顏色砧板分別，方便自己與家人辨認。

砧板應避免鋼刷與滾燙熱水

莊培梃助理教授提醒，砧板使用後須立刻清洗，避免食材殘渣停留在砧板表面使微生物滋長，清洗時以洗潔精、沙拉脫（台灣品牌）等食品用洗潔劑搭配細纖維百潔布刷洗，避免使用鋼刷以防刮痕損傷，也不可直接用滾燙熱水沖洗，否則食物殘渣中的蛋白質遇熱凝固反而不容易洗淨。

另外，莊培梃助理教授也建議，砧板洗淨後放在通風處晾乾、保持乾燥以免發霉，如果想額外對砧板施行消毒，可以用75%酒精或200.ppm的漂白水（以市售5%漂白水為例，可將40mL漂白水加入10公升清水調配）消毒，並需避免消毒液殘留而污染食材。

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砧板種類大不同！台灣食藥署教您認識四大材質

而到底該如何挑選砧板呢？莊培梃助理教授表示，大家可依據廚房流理檯面的大小，挑選大小合適的砧板，操作起來會更得心應手，至於不同材質的砧板各有其特性，使用與維護的方式也不盡相同，以下就四大類材質加以說明：

1. 木頭砧板

材質較厚重，適合剁切生肉。木頭砧板較不容易造成刀具損傷，但容易吸水、發霉，需注意絕對不可長時間泡水，以免吸水後形成讓細菌滋長的環境。

2. 塑膠砧板

較為輕薄、平價，有不同顏色可供選擇，但較容易留下刀痕，若損傷嚴重即須更換，不可繼續使用。莊培梃助理教授特別提醒，高溫、高油食物都不可直接放上塑膠砧板切，以免超過耐熱溫度。

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3. 玻璃砧板

不容易附著氣味、較耐高溫，但容易使刀具變鈍，且使用時易滑動，需特別小心。

4. 不銹鋼砧板：

近年來常見的新材質，表面光滑、不容易留刀痕，方便清洗與保養，但容易造成刀具磨損，使用時易滑動，需特別留意安全操作的問題。

莊培梃助理教授提醒，若砧板已經有明顯刀痕、變色、發霉時，就一定要即刻更換新砧板，以免病原性微生物存在、附著於食物上，造成食品中毒。若常用但無明顯外觀變化，也建議使用2-3年就需更換。

最後，食藥署叮嚀，無論任何材質的砧板，使用後都應立即清潔乾淨、風乾，並依照不同材質的砧板特性正確使用，也可幫助自己把關居家食安，飲食生活更愉快。

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