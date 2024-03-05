溫體牛｜台灣溫體牛火鍋掀熱潮！3大特色點煮最好食 直接放湯就錯

首間台灣溫體牛專門店登陸香港，推出性價比高的火鍋套餐，引起全城熱話。溫體牛是什麼？溫體牛為什麼好食？點煮溫體牛最好？溫體牛和潮汕牛有何分別？



溫體牛是什麼？

溫體牛源自台灣，台南名物「溫體牛肉湯」是以6至8小時以內宰割的牛肉所烹煮。「溫體」即是未經冷藏的牛肉，能避免牛肉中的水分結成冰晶，影響牛肉的組織和口感。由於不經急凍，牛肉必須盡快食用。台灣境內食用的溫體牛都是台灣生產的牛肉。

溫體牛在宰殺、加工後會保存於攝氏2至4度，食用時不需解凍。溫體牛肉質扎實，脂肪和膽固醇亦較美國牛肉少，肉質鮮美、肉香濃厚，鮮嫩多汁。

(三公台灣料理@IG)

溫體牛怎樣煮最好？

一般火鍋煮肥牛的做法是把牛肉放進大鍋中滾熟。溫體牛則有不一樣的食法。

台南牛肉湯的煮法是先把薑絲、1茶匙米酒和3片牛肉放在小碗中，待木鍋湯沸騰後，落一勺滾湯入小碗，攪拌後就能食用。此時牛肉約有八成熟，肉香撲鼻，鮮嫩順口。

另一個食法與一般火鍋無異，但放入滾湯5秒即要撈起，保持牛肉鮮味。

台南牛肉湯吃溫體牛的方法與廣東火鍋不同，不是把肉片放入大滾的鍋中，而是把滾湯淋在放上肉片的湯碗內攪拌進食。（oxygen0301@IG）

溫體牛vs潮汕牛

潮汕牛和溫體牛不論做法和食法也很相似，目的就是要吃出牛肉的鮮嫩味道。正宗潮汕火鍋也十分講究牛肉的新鮮度，務求從活牛宰割後的6小時內送上餐桌。

台灣溫體牛牛種有黃牛和乳牛，潮汕牛則選用黃牛。而潮汕牛火鍋亦很有要求，湯底以清湯或牛骨湯底為主，忌辣忌濃味，以突出牛肉的鮮味，而食時應在不沸騰的火鍋湯中「三起三落」，合共涮10秒左右，達到入口最鮮嫩的狀態。

潮汕人非常注重牛肉本身的原味道，只選用黃牛，而且一定要新鮮，還要刀工精細。(網上圖片)

香港溫體牛從何而來？

台灣溫體牛專門店「三公台灣料理」於香港開業，有網民質疑香港溫體牛從何而來？如何確保牛肉在6至8小時內送上餐桌？

店方表示該店特意於台灣屏東尋找牧場合作，每天早上及晚上均從台灣屠宰場直送溫體牛肉到港，為保證肉質新鮮，每天的牛肉均是限量供應，絕不留過夜。同時，他們只選用牛味濃郁的三角肉、爽滑的牛頸脊和肉質軟嫩又具彈性的三筋肉，可配店家提供的4款特色湯底品嚐，體驗正宗溫體牛的吃法和滋味。