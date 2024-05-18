雞蛋營養｜研究：日吃多少蛋增好膽固醇減壞膽固醇？勿用雪櫃蛋架

雞蛋被喻為「最接近完美食物」，飲食中優質蛋白質的重要來源，但1天最多可以吃幾顆蛋呢？對此，台灣減重醫師蕭捷健在Facebook貼文，他表示，根據外國最新研究，絕大多數人只要定期檢查血脂，1天就算吃3顆蛋，也不會影響健康。



雞蛋營養價值高！可預防心血管疾病

蕭捷健於文中指出，許多人以為食用太多雞蛋，可能增加血液中的膽固醇，但外國期刊《代謝》（Metabolism）最新研究顯示，對於代謝症候群患者來說，每天吃下3顆雞蛋反而能夠增加「好的膽固醇」（HDL）、減少「壞的膽固醇）（VLDL）。

相關文章：雞蛋冷知識｜蛋殼粗糙即新鮮？營養師解4迷思點吃降心血管病風險👇👇👇

+ 8

1天究竟能吃幾顆蛋？蕭捷健表示，「乙醯輔酶A」（Acetyl-CoA）是膽固醇的主要原料，是由「過剩」的碳水化合物、脂肪酸或蛋白質轉化而來，同時也是人體新陳代謝的一大關鍵。對於大多數的人來說，每天即使吃3顆蛋也無妨，如果擁有APOB、LDLR、APOE等基因者，則可能會對飲食中的膽固醇更加敏感。

除了含有膽固醇，雞蛋還擁有豐富的卵磷脂、不飽和脂肪酸及其他有助調節血脂、預防心血管疾病的營養素，可說是好處多多。如何能夠確保在吃蛋之餘又不會影響健康？蕭捷健表示，定期檢查血脂，觀察身體反應。如果想要降低膽固醇，應該控制總熱量。

人體的膽固醇有70%至80%是由肝臟自行合成，只有20%至30%與攝取食物有關。換句話說，即使現在不吃任何含有膽固醇的食物，人體依然會自行製造、藉此維持正常運作。

相關文章：雞蛋營養｜12款蛋食物膽固醇排名葡撻第9 一日最多食幾多隻蛋？👇👇👇

+ 8

雪櫃蛋架別使用！ 這舉動恐影響保存

如何存放雞蛋？最近1則日本網路影片提到，依照日本蛋農高野昌典建議，不需將取出蛋盒中雞蛋，也不要放在雪櫃側門的蛋架，可以直接將雞蛋連同外盒放進雪櫃內部存放。原因在於雪櫃蛋架通常都設在側門，雪櫃門一開一關，出現溫差，冷藏保鮮溫度不穩定，可能影響雞蛋品質。

相關文章：雞蛋保存｜雞蛋放蛋架易含菌變壞！正確保存靠個盒蛋尖向上或下？👇👇👇

+ 4

此外，台灣毒物專家招名威也在粉專提到「雞蛋的最佳保存期」，一般建議，超市販售的雞蛋最佳保存期為1至2周。若存放超過2周，雞蛋的蛋白質就會變質，增加細菌含量。一旦雞蛋冒出「有異味、蛋殼或蛋白變色、蛋殼不易剝下」等3大跡象，就不能再吃了。

延伸閱讀：

大麻是毒？ 專家解析：大麻素、四氫大麻酚、大麻二酚

你是「累之女王」？ 韓式打勾術搭補脂消除眼袋助凍齡

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」