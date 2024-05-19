西蘭花做法｜高鈣助防癌西蘭花簡易料理 1招免開火還原餐廳美味
撰文：風傳媒
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十字科的西蘭花富含維他命A、鈣質、纖維質，有防癌抗老的功效。多數人都會透過水煮，或是用大蒜、蝦米去炒，不過其實還有一個不開火就能料理西蘭花的方法。
有一名網友在社群論壇Reddit上發文，表示自己去Olive Garden（橄欖園－美國連鎖餐廳）吃了西蘭花，他覺得非常的好吃，因此想要在下次自己煮芝士意大利寬板麵的時候，加入西蘭花。因此想要問問大家，該怎麼仿製出Olive Garden的西蘭花。
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餐廳「大廚」公開西蘭花好味秘訣
貼文一出後吸引網友留言，「您可以使用鹽、胡椒、大蒜粉、洋蔥粉和帕馬森芝士，添加味精以突顯鹹鹹的風味，來達到類似的效果」。另外，還有自稱是Olive Garden的廚師回應，「我們將椰菜花（西蘭花）放入可以安全微波的容器中，在裡面加一些水和調味油、大蒜和香草。接著將它微波加熱約3分鐘。之後我們把它放在盤子上，撒上大蒜鹽。」
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：煮花椰菜別只會用滾水燙！廚師教1招，免開火就能清脆美味又脆綠】
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