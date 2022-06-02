減肥｜西蘭花海帶營養師推9食物加速脂肪代謝　白蘿蔔減脂肪堆積

吃對食物可以讓你在減重之路更進一步！夏天到了許多民眾都有瘦身的需求，除了少吃、多運動外，其實也可以透過食物攝取幫助脂肪代謝、減少脂肪堆積。



台灣營養師朱瑞君表示，像是白蘿蔔、豌豆、糙米、海帶、西柚、綠茶、苦瓜、西蘭花等9種食物，都是可以幫助減重的原型食物，她也提醒，雖然這些食物可以有助於減重，但也應該保持適量攝取原則，不要貪心一次吃下太多。

9種幫助減重的原型食物（按圖）

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1. 白蘿蔔

朱瑞君指出，白蘿蔔當中的芥子油苷可以加快脂肪代謝，減少脂肪堆積。

2. 豌豆

豌豆中的賴氨酸可以幫助抑制脂肪合成。

3. 糙米

糙米的膳食纖維含量高飽腹感強，也富含維他命B雜。

4. 海帶

海帶中的膠質可以加速腸道蠕動，幫助排除廢物與毒素。

5. 西柚

西柚的維他命C含量豐富，可加速肉鹼合成，進而促進脂肪代謝。

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6. 綠茶

綠茶中的兒茶素可以抑制脂肪合成、促進分解。

7. 青瓜

朱瑞君補充，青瓜當中的丙醇二酸可抑制碳水化合物在體內轉化為脂肪。

8. 苦瓜

苦瓜中的苦瓜胜肽能穩定血糖，且不易形成體脂肪。

9. 西蘭花

西蘭花的膳食纖維豐富，有助於飽腹感。

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