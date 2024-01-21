預防肺癌｜咳血氣喘要小心！護肺10食物粟花西蘭花 1周吃5個蘋果?

肺癌早期的症狀不明顯，很容易忽略，而且症狀也沒有特異性，比如咳嗽，大多數人會以為是感冒拖得比較久，或過敏、氣喘引起的咳嗽，很少人警覺到是肺癌的症狀，等到症狀明顯，通常已不是早期。



如果你屬於肺癌高危險群，請藉由低劑量電腦斷層篩檢，為健康把關。

以下10款健康食品，常吃會有益肺部健康：（按圖了解）

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肺癌症狀：

．呼吸道症狀：咳嗽、多痰、咳血（腫瘤長在氣管或大支氣管，常有這類症狀）、呼吸急促、呼吸困難等。

．肺部症狀：阻塞性肺炎引起發燒等。

．胸廓之內、肺部之外的病變引起諸如壓迫血管或神經的症狀：胸悶、胸痛、聲音沙啞、手臂或肩膀痛、臉部腫脹、頸動脈腫脹、單側眼瞼下垂（眼睛張不開）、瞳孔縮小、半邊臉不留汗等。

．全身症狀：沒食慾、體重減輕、易疲倦。



誰是高危險群？

．常抽煙、吸二手煙的人

．長期在空氣污染、油煙、接觸化學物質的工作環境中的人

．有肺癌家族史的人

．胸腔曾經接受放射治療

．曾得過肺結核或其他肺部慢性發炎疾病者（如慢性阻塞性肺病、肺纖維化）



該做哪些檢查項目？

．胸部X光：胸腔正面及側面各照一張X光片。

．低劑量斷層掃瞄：斷層掃描能發現小於1厘米的腫瘤，高危險群每年做一次低劑量電腦斷層掃瞄。



10種食物照顧你的肺

遠離肺癌，先從顧肺開始。這10種食物，有助增進肺部健康：

魚：Omega-3脂肪酸可以抗發炎，可以預防肺部氧化產生的壓力，Omega-3脂肪酸的良好來源包括三文魚、秋刀魚、鯖魚（小型青花魚）等。

全穀類：血液中高量的維他命B可以永續地降低肺癌的風險。維他命B群存在於魚類、瘦肉、雞蛋、全穀類等。

米：美國梅約醫學中心指出，糙米富含礦物質硒和維他命E，可以增進肺部健康。

粟米：玉米黃質（crytoxanthin）是一種類胡蘿蔔素可以保護肺部避免發展成癌症，玉米黃質出現在黃、紅色的蔬果裏，如粟米、南瓜、木瓜等。

西蘭花：西蘭花和其他十字花科的蔬菜可以預防肺癌和改善阻塞性肺炎和氣喘的症狀。

紅蘿蔔：富含β胡蘿蔔素的食物可以預防肺癌，包括紅蘿蔔、各式紅紫色的蔬菜如紫椰菜、茄子等，這些食物同時也可以舒緩支氣管炎和氣喘的症狀。

蘋果：一周吃至少5顆蘋果比沒吃的人，呼吸之間的肺部運作更有效率。

橙：橘子有豐富的維他命C和鉀，可以預防氣管與支氣管的感染與發炎，柑橘類水果也有豐富的抗氧化物，可以預防肺部產生自由基。

水：多喝水可以排出毒物，也能保持鼻腔濕潤。

綠茶：發表在美國癌症學院（AmericanAcademyofCancer）的研究發現，每天喝5杯綠茶以上的人即使吸煙（當然最好戒煙）依舊可以降低肺癌的風險。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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