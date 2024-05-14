黑棗功效丨防便秘穩血糖6大功效　研究：減肺癌胰臟癌9成以上風險

在歐美，「黑棗」是公認的通便神器，不僅能減少腸道發炎、增強免疫，也有助對抗肺癌、乳癌等6種癌症。不論新鮮黑棗或黑棗乾，一天3～4顆均有益健康。



台灣台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純在其Facebook表示，在歐美，黑棗是通便神器，且還有許多附加價值的營養成分，抗癌成效佳。她說明黑棗的好處。

黑棗好處（按圖👇👇👇）

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改善停經後女性腸道健康

女性的腸道微生物群的多樣性，在成年期，會隨年齡增長而繼續增加，但停經後，腸道的菌相失衡會增加罹癌風險。由於全身70％的免疫細胞位在腸道，是保護人體的前線戰場，若腸道不健康，健康也受損。

降低罹患癌症風險

根據《Adv Nutr》（營養學進展）2020年發表的一項研究，多吃黑棗、提子乾和椰棗等乾果，可降低某些消化系統癌症的可能性，乾果攝取量越高，罹患癌症的風險就越低。若乾果攝取量每增一個標準差，肺癌風險就降低76.86%、鱗狀細胞肺癌風險降低93.11%、乳癌風險降低45.24%、口腔/咽癌的風險就會降低82.68%、胰臟癌風險降低97.26%。

棗子功效（按圖👇👇👇）

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預防便秘 緩解消化不適

古羅馬時代，黑棗的助便能力就很卓越，在中醫眾多醫書中也曾指出，能潤燥滑腸、下氣利水。現代科學發現，黑棗/西梅李含有纖維、多酚、果聚醣和山梨糖醇，不僅可將水吸入腸道並保持腸道蠕動，此外，也是益生元，能成為腸道內好菌的食物。

黑棗富含可溶性和不可溶性纖維，可溶性纖維可作為益生元，滋養腸道的益菌並支持健康的腸道微生物群，不可溶性纖維會增加糞便的體積，有助排便規律並防便秘。此外，黑棗含有天然山梨醇和酚類化合物，具有溫和的輕瀉作用，這些化合物有助於刺激腸蠕動並緩解消化不適。

紅棗4功效（按圖👇👇👇）

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調節血糖水平 增飽足感控制體重

黃郁純表示，不論吃新鮮黑棗，還是黑棗乾，一天3～4顆均有益健康，黑棗乾的乾燥過程濃縮了其營養成分，讓纖維含量更高，並產生天然山梨醇和更多抗氧化劑。這些成分已被證明可以透過促進飽足感、調節血糖水平和減少氧化壓力來幫助控制體重。

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